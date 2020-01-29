В Таджикистане в 127 лет умерла старейшая в мире женщина (фото)

Мир

В Таджикистане в возрасте 127 лет скончалась Фатима Мирзокулова, неофициально считавшаяся самым старым человеком в мире. она утверждает, что помнит жизнь в трех государствах — Бухарском эмирате, СССР и современном Таджикистане. Как сообщает Daily Mail, согласно данным в паспорте она появилась на свет 13 марта 1893 года. Если это так, то она была последней женщиной на планете, родившейся в 19-м веке. Других доказательств ее долголетия нет.

Большую часть своей жизни Фатима выращивала хлопок. У нее было восемь детей и более 200 внуков, правнуков и праправнуков. Первый муж женщины погиб во время Великой Отечественной войны. В 1951 году она снова вышла замуж. К тому времени ей было 58 лет, а ее второму супругу — 72 года. Самого младшего ребенка таджичка родила в возрасте 66 лет.

По данным Книги рекордов Гиннесса старейшей в мире женщиной считается 117-летняя японка Канэ Танака. Она родилась 2 января 1903 года, что подтверждают многочисленные документальные свидетельства.

Абсолютный рекорд долголетия принадлежит француженке Жанне Кальман, которая умерла в 1997 году в возрасте 122 лет и 164 дней.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в возрасте 112 лет умерла старейшая британка, секретом долголетия которой был виски.

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