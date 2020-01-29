Общество и люди

Выставка старинной украинской одежды и фотовернисаж «Кольори Індії»: куда пойти в Киеве в выходные

В Национальной опере Украины имени Тараса Шевченко:

30 января — балет «За двумя зайцами»,

31 января — опера «Севильский цирюльник»,

2 февраля — балет «Лебединое озеро»,

4 февраля — балет «Щелкунчик»,

5 февраля — опера «Риголетто».

Начало: 19:00.

Адрес: ул. Владимирская, 50.

Цена: от 50 гривен.

***

5 февраля в Национальном центре Александра Довженко состоится лекция Ольги Романовой (Беларусь) «Как создавали советского белоруса» и показ фильма «Концерт Бетховена» (1936 год, режиссеры Михаил Гавронский, Владимир Шмидтгоф-Лебедев).

Адрес: ул. Васильковская, 1, 5-й этаж.

Начало лекции в 19:00, фильма — в 20:00.

Вход свободный, необходима регистрация.

***

До 9 февраля в Украинском центре современного искусства «Белый Свет» проходит выставка живописи «Это только моя мечта» художников Тимофея Строганова и Ирины Мельниченко.

Адрес: ул. Пушкинская, 21.

Вход свободный.

***

До 2 февраля в Музее истории Киева продлится фотовыставка «Кольори Індії». В экспозиции представлены работы индийского и украинского фотографов — Капиша Гаура и Геннадия Кравца, а также народного художника Украины Юрия Камышного.

Адрес: ул. Б. Хмельницкого, 7.

Цена: 20—30 гривен.

***

До 29 февраля в Национальном заповеднике «Софія Київська» проходит выставка «Спадкоємність відчуттів». В экспозиции представлены старинные вещи из частных коллекций и изделия украинских дизайнеров: верхняя одежда Гуцульщины, Лемковщины, Закарпатья, Буковины.

Адрес: зал «Хлібня», ул. Владимирская, 24.

Цена: 15—40 гривен.

***

Бесплатно можно посетить: 30 января — Государственный музей Тараса Шевченко (бульвар Шевченко, 12); Мемориальный дом-музей Т. Шевченко (ул. Вышгородская, 5); Историко-мемориальный музей М. Грушевского (ул. Паньковская, 9). 31 января — Музей оккупации Киева (ул. Славгородская, парк Партизанской славы); Национальный историко-архитектурный музей «Київська фортеця» (ул. Госпитальная, 24а). 2 февраля — Музей театрального, музыкального и киноискусства Украины (ул. Лаврская, 9, корп. 26). 3 февраля — Музей истории Киева (ул. Б. Хмельницкого, 7); Литературно-мемориальный музей М. Булгакова (ул. Андреевский спуск, 13); Национальный историко-архитектурный музей «Київська фортеця» (ул. Госпитальная, 24а). 4 февраля — Киевский музей им. А. Пушкина (ул. Кудрявская, 9); Музей Шолом-Алейхема (ул. Б. Васильковская, 5а). 5 февраля — Национальный научно-природоведческий музей НАН Украины (ул. Б. Хмельницого, 15); Национальный музей «Киевская картинная галерея» и Музей искусств им. Богдана и Варвары Ханенко (ул. Терещенковская, 9 и 15/17) с 10:00 до 14:00; Художественный центр «Шоколадный домик» (ул. Шелковичная, 17/2) с 10:00 до 14:00.

Напомним, синоптики предупредили о резкой перемене погоды: с 29 января и до конца недели ожидаются штормовой ветер с дождем и снегом.

Фото Олексея Иванова с сайта vechirniy.kyiv.ua

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter