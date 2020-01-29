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Культура и искусство

Нобелевский комитет оскандалился из-за Ивана Франко

14:58 29 января 2020 129
франко
Инф. «ФАКТОВ»

Нобелевский комитет попал в скандал, когда опубликовал биографию украинского писателя и поэта Ивана Франко. Выдающаяся личность для Украины и украинской литературы на сайте Нобелевского комитета был указан как представитель Российской Федерации. Неравнодушные украинцы объявили флешмоб в соцсетях, чтобы помочь Нобелевскому комитету заметить и исправить ошибку.

Иван Франко был внесен в качестве претендента на Нобелевскую премию в 1916 году. Награду писатель не получил, поскольку ее не присуждают посмертно. Не понятно, на каком этапе в биографии писателя появилась связка с Россией, но, очевидно, что такую ошибку стоит исправить.

«Я написал комитету письмо с убедительными объяснениями, что они явно что-то напутали, — рассказал в Facebook Ruslan Muzzle. — Нужно сказать, что на первые мои письма они вежливо отвечали и, прислушавшись к моим аргументам, добавили это «now Ukraine (UA)». Это, конечно, хорошо…, но этого не достаточно, так как Россия там вообще не при делах… Учитывая, что речь идет о 1916 годе, на месте Russian Federation (RU) должна была быть Austria (AT), и запись в конечном итоге должна выглядеть вот так: «Country: Austria (AT), now Ukraine (UA)».

Директор музея «Дом Ивана Франко» Богдан Тихолоз согласен: никакого отношения к России писатель иметь не может. «Волей судьбы ему было суждено побывать под временной российской оккупацией в захваченном царскими войсками Львове во время Первой мировой войны (в 1914—1915 гг.). Однако никогда, повторяю, никогда страной проживания Ивана Франко не была Россия», — добавил он.

Напомним, в интервью «ФАКТАМ» внук Ивана Франко поделился воспоминаниями о своем великом деде и рассказал о секретах знаменитой семьи.

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