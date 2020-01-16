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Никому не нужны: оккупанты опозорились с запуском поездов по Крымскому мосту

14:17 16 января 2020 526
поезд
Инф. «ФАКТОВ»

Российский перевозчик пересмотрел график курсирования своих поездов из Санкт-Петербурга в аннексированный Севастополь по железнодорожной ветке Крымского моста. Об этом в Twitter пишет блогер КРЫМский бандеровец, ссылаясь на росСМИ.

Отметим, сразу после открытия движения по мосту, по которому проехал Путин, поезда ходили ежедневно. В частности, поезд Санкт-Петербург — Севастополь выезжал в 14:00 и прибывал в Севастополь в 09:25 через сутки.

С 17 января начнется его курсирование через день.

Ежедневное движение поездов из Москвы пока сохранится.

В сети предполагают, что причиной таких изменений стала ненадежность конструкции моста.

Напомним, 23 декабря российские оккупационные власти с помпой запустили железнодорожное сообщение по Крымскому мосту, хотя эксперты неоднократно предупреждали об опасности серьезных нагрузок на опоры сооружения через Керченский пролив.

Как сообщали «ФАКТЫ», оккупанты уже признали провал с железнодорожным сообщением по Крымскому мосту.

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