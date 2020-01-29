Украина

Дожди и мокрый снег: синоптик рассказала, кому не повезет с погодой 30 января

В четверг, 30 января, погода в Украине будет неустойчивой, как и в среду, 29 января.

«От Атлантики через север Великобритании в Скандинавии и дальше выстроились циклоны с различными нежными женскими именами. Наш, обуславливающий в среду и четверг неустойчивую погоду в Украине, без имени, потому что он — малыш балтийской Lolita. Однако прыти в нем достаточно. 29 января его атмосферные фронты пройдут через Украину, организуя дожди и мокрый снег, а также усиление ветра», — объясняет синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в четверг этот циклон будет постепенно покидать нашу территорию. Однако 30 января осадки еще пройдут в восточной части Украины. Правда, преимущественно ночью. В западных и северных областях — дождь и мокрый снег, местами налипание мокрого снега и сильный ветер.

«Центр, юг, а в дневные часы и восточная часть Украины, 30 января уже побудут без осадков и с умеренным юго-западным ветром», — прогнозирует синоптик.

Температура воздуха в течение дня — до +1 + 4 градусов, на юге страны — до + 4 + 7 градусов.

«В Киеве 29 января дождь и мокрый снег, порывистый некомфортный ветер. В четверг — местами мокрый снег, порывистый ветер удержится. На дорогах возможна сложная ситуация, осторожно! Температура воздуха в Киеве 30 января — около нуля. Зима делает нам реверанс», — шутит Наталья Диденко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве объявили штормовое предупреждение, поскольку порывы ветра могут достигать 24 метров в секунду. С 30 января и до 2 февраля в Киеве ожидаются снегопады.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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