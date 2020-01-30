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- 09:58 "Посмотрите на этих русских парней": известная американская ведущая попала в скандал из-за ансамбля Вирского
"Посмотрите на этих русских парней": известная американская ведущая попала в скандал из-за ансамбля Вирского (видео)
В Instagram американского шоу, которое ведет Эллен ДеДженерес, разместили видео с украинским ансамблем Вирского, артистов которого назвали «русскими парнями». Ранее в Италии украинские дипломаты потребовали объяснений слов ведущего шоу L'Eredita о том, что якобы вторым названием Украины является «Малая Россия»
На «российских парней» в ансамбле отреагировало посольство Украины в США, призвав украинцев рассказать телеведущей о ее ошибке. «Думаем, многие любят и часто смотрят „Ellen DeGeneres Show“, но вчера на их странице в Instagram было размещено видео нашего Национального ансамбля Вирского с ошибочным комментарием „посмотрите на этих россиян“. Посольство уже присоединилось к призыву самих участников ансамбля и предлагает каждому перейти по ссылке и оставить комментарий, что гопак является украинским танцем, а не русским», — говорится в сообщении, размещенном на страничке посольства в соцсетях.
И действительно, в комментариях в Instagram многие пишут об украинских танцорах, а не российских. Тем не менее, хештег «#repost @lookatthisrussian» остается прежним.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после дипломатического скандала полиция Великобритании пообещала удалить украинский тризуб из пособия по борьбе с терроризмом.
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