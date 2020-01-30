Мир

"Всё в говне, но Путин не виноват": известный комик рассказал о странных настроениях россиян

Россияне уже 20 лет живут при правлении Владимира Путина, уровень жизни остается низким, однако президента РФ они в этом не винят.

Об этом рассказал известный стендап-комик Алексей Щербаков в интервью Юрию Дудю.

«У меня теща вообще за Путина. Каждый раз его речь новогодняя, она (теща. — Авт.) ждет мол, что нового расскажет. Мы с тестем сидим наоборот: „давай, лапшички нам новой навали“. А она кричит, что хватит трогать её президента», — говорит Щербаков.

«Я не знаю, что должно поменяться. Она работает медсестрой в поликлинике, всё видит, но на вопрос „кто виноват?“ говорит — главврач виноват. Всё в говне, всё видно, а почему-то не понимают люди до сих пор», — рассказывает комик.

Он добавил, что многие жалуются на отсутствие денег и низкую пенсию, но не винят в этом Путина.

На видео фрагмент после 50-й минуты.

Ранее главный исследователь путинизма Игорь Эйдман в интервью «ФАКТАМ» высказал мнение, что Владимир Путин является «вором в законе» и после попытки его убрать в России может начаться масштабная война.

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