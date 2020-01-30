24.73 / 25.01 27.14 / 27.56
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

В Киеве на карантин полностью закрыли семь школ

14:13 30 января 2020 61
Мамы забирают детей из школы
Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

В Киеве школы закрывают на карантин из-за роста количества школьников, заболевших гриппом и ОРВИ. На 30 января полностью приостановлен учебный процесс в семи школах и в отдельных классах 34 школ, сообщили в столичном департаменте образования и науки. В целом отсутствуют 11 150 учеников в 389 классах. В среду, 29 января учебный процесс был приостановлен полностью в одной школе и еще в 8 — частично (31 класс).

По состоянию на 30 января больше всего отсутствующих по болезни в школах Святошинского района (23%), Дарницкого (23%) и Оболонского (21%) районов. Средний показатель по городу — 20 процентов. Ни одна школа в Шевченковском районе пока не закрыта на карантин.

Учебным заведениям в профильном департаменте рекомендуют: проводить санитарно-профилактические мероприятия и ежедневный мониторинг посещаемости школьников, целевые инструктажи по безопасной жизнедеятельности; усилить контроль за проветриванием помещений и поддержанием теплового режима, ограничить проведение массовых мероприятий в школах, при объявлении карантина — вовсе их запретить, ограничить доступ посторонних в образовательные учреждения, обеспечить выполнение образовательной программы, в том числе дистанционно. Учителям следует срочно направлять ребенка в медпункт, как только у него обнаруживаются признаки недомогания, и тут же оповещать родителей.

В целом по Украине отмечается резкое увеличение количества заболевших гриппом и ОРВИ, поэтому школы и детсады по всей стране массово закрывают на карантин.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Киевский лабораторный центр Украины опубликовал обращение к гражданам с просьбой не паниковать по поводу коронавируса (HKU1). Он циркулирует в Украине десятилетиями и, как правило, вызывает заболевания верхних дыхательных путей легкой или средней степени тяжести. А коронавирус китайского происхождения в лаборатории не выделялся.

В самом Китае рекордными темпами открыли первую больницу для пациентов с коронавирусом. А основатель компании Alibaba Group Джек Ма, который считается самым богатым жителем Поднебесной, пожертвовал на борьбу с коронавирусом 14 миллионов долларов.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Заворотнюк

«Лежит бездыханная»: появились страшные подробности о состоянии Заворотнюк

Сяо Фэн до операции

15-летняя девушка с лицом старухи перенесла операцию и превратилась в красавицу (фото, видео)

Андрей Малахов с женой Натальей Шкулевой

Андрей Малахов снова станет отцом (фото)

Модный маникюр нюд

Новые тренды в маникюре: матовый и глянцевый нюд, модные оттенки (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер