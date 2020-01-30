В Киеве на карантин полностью закрыли семь школ

Здоровье и медицина

В Киеве школы закрывают на карантин из-за роста количества школьников, заболевших гриппом и ОРВИ. На 30 января полностью приостановлен учебный процесс в семи школах и в отдельных классах 34 школ, сообщили в столичном департаменте образования и науки. В целом отсутствуют 11 150 учеников в 389 классах. В среду, 29 января учебный процесс был приостановлен полностью в одной школе и еще в 8 — частично (31 класс).

По состоянию на 30 января больше всего отсутствующих по болезни в школах Святошинского района (23%), Дарницкого (23%) и Оболонского (21%) районов. Средний показатель по городу — 20 процентов. Ни одна школа в Шевченковском районе пока не закрыта на карантин.

Учебным заведениям в профильном департаменте рекомендуют: проводить санитарно-профилактические мероприятия и ежедневный мониторинг посещаемости школьников, целевые инструктажи по безопасной жизнедеятельности; усилить контроль за проветриванием помещений и поддержанием теплового режима, ограничить проведение массовых мероприятий в школах, при объявлении карантина — вовсе их запретить, ограничить доступ посторонних в образовательные учреждения, обеспечить выполнение образовательной программы, в том числе дистанционно. Учителям следует срочно направлять ребенка в медпункт, как только у него обнаруживаются признаки недомогания, и тут же оповещать родителей.

В целом по Украине отмечается резкое увеличение количества заболевших гриппом и ОРВИ, поэтому школы и детсады по всей стране массово закрывают на карантин.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Киевский лабораторный центр Украины опубликовал обращение к гражданам с просьбой не паниковать по поводу коронавируса (HKU1). Он циркулирует в Украине десятилетиями и, как правило, вызывает заболевания верхних дыхательных путей легкой или средней степени тяжести. А коронавирус китайского происхождения в лаборатории не выделялся.

В самом Китае рекордными темпами открыли первую больницу для пациентов с коронавирусом. А основатель компании Alibaba Group Джек Ма, который считается самым богатым жителем Поднебесной, пожертвовал на борьбу с коронавирусом 14 миллионов долларов.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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