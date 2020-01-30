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Шоу-бизнес

"Моя крепость": Регина Тодоренко умилила сеть фото с мужем и маленьким сыном

14:35 30 января 2020 368
Регина Тодоренко
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Популярная телеведущая Регина Тодоренко, которая недавно засветилась с другим мужчиной на отдыхе, похвасталась своей семьей.

Регина Тодоренко

Снимком с мужем Владом Топаловым и сыном Майклом Регина поделилась в Instagram.

«Моя семья — моя крепость. Дай, Бог, всем такого счастья», — подписала она снимок.

Регина Тодоренко

Читателей странички Регины умилило фото, особенно им понравился малыш. Правда, одни пишут, что Майкл похож на мать, другие — на отца.

Регина Тодоренко

Отметим, что накануне Топалов опубликовал фото с женой и добавил в подписи много сердечек.

«Вы одинаково чокнутые, это здорово!», «Красивая Регина, брутальный Влад. Вы лучшие!!!», «Берегите и цените друг друга. Вы классные», — умилились поклонники пары.

Регина Тодоренко

Напомним, что недавно Влад Топалов попал в больницу.

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