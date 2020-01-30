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"Моя крепость": Регина Тодоренко умилила сеть фото с мужем и маленьким сыном
Популярная телеведущая Регина Тодоренко, которая недавно засветилась с другим мужчиной на отдыхе, похвасталась своей семьей.
Снимком с мужем Владом Топаловым и сыном Майклом Регина поделилась в Instagram.
«Моя семья — моя крепость. Дай, Бог, всем такого счастья», — подписала она снимок.
Читателей странички Регины умилило фото, особенно им понравился малыш. Правда, одни пишут, что Майкл похож на мать, другие — на отца.
Отметим, что накануне Топалов опубликовал фото с женой и добавил в подписи много сердечек.
«Вы одинаково чокнутые, это здорово!», «Красивая Регина, брутальный Влад. Вы лучшие!!!», «Берегите и цените друг друга. Вы классные», — умилились поклонники пары.
Напомним, что недавно Влад Топалов попал в больницу.
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