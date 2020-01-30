«Из-за псориаза все тело покрылось красными пятнами, кожа стянулась и рвалась до крови»

Здоровье и медицина

После применения методов детоксикации у 23-летней девушки исчезли псориатические бляшки. Очищение крови и организма при помощи сорбентов позволяет остановить аутоиммунные заболевания

23-летняя Вероника Романчук показывает фотографии, на которых ее тело покрыто ярко-красными высыпаниями. Пятна размером с ладонь выглядят так, словно на этих местах нет кожи. У девушки тяжелая форма псориаза. Это заболевание, при котором воспаляется эпидермис (верхний слой кожи). Болезнь не заразна, но пациенты в моменты обострения вынуждены избегать появления в общественных местах.

— Я редко выходила в магазин за продуктами и каждый раз сталкивалась с непониманием и осуждением, — рассказывает Вероника Романчук. — В магазине мне говорили: «С такими руками дома надо сидеть», женщины уводили детей, чтобы я им не попалась на глаза. Я приходила домой, закрывалась в комнате и рыдала.

Болезнь проявилась внезапно, в течение недели все мое тело покрыли псориатические бляшки. Но диагноз мне поставили не сразу. Высыпания то проходили, то по непонятной причине снова покрывали все тело. В периоды обострений кожа пересыхала, стягивалась и при малейшем движении рвалась до крови. Чтобы выйти на улицу, мне приходилось выливать на себя несколько флаконов увлажняющего масла, но облегчение наступало всего минут на 15. Даже когда мне поставили диагноз и назначили лечение, не помогал ни один из стандартных методов. Я была уже на грани самоубийства. Если бы не поддержка мужа и мамы, не справилась бы с этой бедой. Моя мама прочитала в социальной сети, что больным с псориазом очень помогает метод детоксикации. Два месяца назад я закончила курс такого лечения, и моя кожа восстановилась.

У Вероники было поражено 90 процентов тела

— Когда мы встретились с Вероникой, у нее было поражено 90 процентов тела, после длительного безуспешного лечения девушка была в отчаянии, — рассказывает врач-анестезиолог, эфферентолог, токсиколог отделения интенсивной терапии и экстракорпоральной детоксикации Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи Владислава Андрющенко. — Причины псориаза до конца не изучены. Из-за сбоя в иммунной системе организм вырабатывает клетки защиты против собственных клеток кожи. У больных повышается содержание токсинов в организме, что усугубляет течение заболевания. Методы детоксикации, которые позволяют удалить из организма патологические вещества, улучшают эффект основной терапии, и пациентам удается добиться длительной ремиссии. Вероника прошла комплекс очищающих процедур: гемосорбцию, плазмаферез и озонотерапию (озонирование крови).

«Косметолог назначила пенициллин, который противопоказан при псориазе»

— Я заболела три года назад, — вспоминает Вероника. — Как-то утром увидела на лбу сыпь, сделала фото и отправила знакомому косметологу. Она сказала, что у меня стрептодермия и назначила пенициллин. Этот препарат тогда спровоцировал резкое ухудшение состояния кожи. Как оказалось потом, он противопоказан при псориазе. В течение недели все мое тело покрылось красными бляшками разных размеров. Они были на лице, голове, даже на ногтях. Как раз на той неделе я должна была начать обучение на профессиональных курсах, но мне пришлось его отложить на неопределенный срок.

Вероника обращалась к дерматологам, ей под вопросом ставили разные диагнозы: парапсориаз, красная волчанка, рак кожи. Трижды делали биопсию, и только после третьего исследования диагностировали псориаз. Лечение, которое девушке назначали, сводилось к приему витаминов А и Е, противоаллергических препаратов и сорбентов. Но эффект был временный. Веронике посоветовали сеансы фототерапии, однако это лечение спровоцировало очередное осложнение.

— Врач сказала, что я первая, кому не подошел этот метод, — продолжает девушка. — И подобное я слышала после назначения других схем лечения. Я впала в депрессию. Пробовала рецепты народной медицины, брала мазь на основе солидола, но и от нее эффект был непродолжительный.

Во время курса детоксикации болезнь обострилась. Врач объяснила, что так должно быть. Ведь токсины находятся во всем организме, во время процедуры их забирают только из крови. После токсины снова поступают в кровь и вызывают обострение. Но постепенно организм очищается. После курса лечения у меня исчезли высыпания, сейчас болезнь перешла в стадию ремиссии. Чтобы закрепить эффект, мне нужно будет весной повторить еще один курс. Но теперь я уже могу строить планы на будущее, работать, путешествовать.

«Теперь я уже могу строить планы на будущее, работать, путешествовать», — говорит Вероника. Чтобы закрепить эффект, девушке нужно будет повторить еще один курс лечения весной

— У Вероники агрессивная форма псориаза, — объясняет врач-дерматолог Ольга Пасечникова. — При классическом течении заболевания случаются два обострения в год. В этом случае улучшение состояния практически не наступало. На ранних этапах заболевания эфферентные методы детоксикации позволяют добиться ремиссии даже в таких сложных случаях. И для того, чтобы отсрочить обострение псориаза, я рекомендую провести курс озонотерапии в комплексе с дерматологическим лечением.

— Длительное течение болезни с частыми обострениями очень опасно для больного, ведь кожные проявления — это только видимая часть того, что происходит в организме, — рассказывает Владислава Андрющенко. — Любое заболевание, протекающее в острой либо хронической форме, сопровождается интоксикацией организма. Это связано с нарушением биохимических, физиологических, иммунологических процессов, а также с приемом лекарственных препаратов. В организме накапливается большое количество токсических веществ, что приводит к негативным последствиям и осложняет течение заболевания. К примеру, одно из осложнений псориаза — псориатический артрит (воспаление суставов).

Детоксикация останавливает разрушительные процессы, в результате проявления болезни исчезают. Сегодня существуют разные методы очищения организма — так называемые методы экстракорпоральной детоксикации (очищение вне организма). Мы их комбинируем в зависимости от заболевания и состояния пациента. Но прежде обследуем больного. Если нет противопоказаний, проводим процедуры.

Владислава Андрющенко: «Метод детоксикации показан при аллергических и дерматологических заболеваниях, циррозе печени, панкреатите, гепатите»

— Во время гемосорбции кровь пациента из одной вены подается через кровопроводящую магистраль в колонку, содержащую специальный гемосорбент, который избирательно удаляет из крови те или иные токсины, — объясняет Владислава Андрющенко. — Очищенная кровь возвращается в русло через другую вену пациента. Мы используем только одноразовые стерильные системы — процедура безопасна. Таким образом, за два — четыре часа процедуры можно пропустить через колонку с гемосорбентом весь объем циркулирующей крови человека. Мы применяем белорусские гелевые сорбенты, а также углеродные, которые разработаны в Институте экспериментальной патологии, онкологии и радиобиологии имени Р. Е. Кавецкого АМН Украины. Важно, что современный и многофункциональный аппарат для проведения процедур плазмафереза и гемосорбции также разработан и выпускается украинским производителем — предприятием «Кыулонг».

«Озон способен убивать большинство бактерий, вирусов, грибков»

— В чем разница между плазмаферезом и гемосорбцией?

— Плазмаферез очищает организм за счет удаления жидкой части крови — плазмы, — продолжает Владислава Андрющенко. — В ней находятся токсины, которые попадают из внешней среды — из пищи, медикаментов, загрязненного воздуха, наркотических веществ, алкоголя. Когда мы забираем токсины из крови, в течение суток организм самостоятельно восполняет необходимые вещества, вырабатывает новые клетки. Происходит обновление организма. Этот процесс благотворно влияет на иммунитет. Метод помогает при более чем ста заболеваниях: аллергии, ревматоидных недугах, псориазе, алкогольной и наркотической интоксикации.

Гемосорбция позволяет избирательно удалять вредные вещества, которые вызывают заболевания, в том числе токсины, которые вырабатываются самим организмом на фоне любых нарушений. Все эти методы действуют на различные звенья и эффективно борются с заболеванием.

— При каких диагнозах стоит подключить метод детоксикации?

— При аутоиммунных и системных заболеваниях, таких как ревматоидный артрит, рассеянный склероз. Мы забираем из организма иммунные комплексы, вызывающие болезнь. Метод показан при любых аллергических, дерматологических заболеваниях, циррозе печени, печеночной недостаточности, панкреатите, гепатите. После процедур увеличивается чувствительность к медикаментам, снижается доза препаратов, улучшается самочувствие, а также показатели крови.

— Метод может использоваться в лечении онкологических заболеваний?

— Его назначают пациентам, перенесшим химио- и лучевую терапию. Больные легче переносят основное лечение, быстрее восстанавливаются.

— В каких случаях нужна озонотерапия?

— Озон способен убивать большинство бактерий, вирусов, грибков. Пациенты, которые страдали герпесом, после лечения отмечают, что вирус больше не проявлялся. Медицинский озон способствует быстрому заживлению ран. Мы назначаем его пациентам с диабетической стопой. За счет того, что озонотерапия устраняет кислородное голодание во всех клетках организма, восстанавливаются функции внутренних органов. Еще одно благотворное свойство озона — улучшение сна, концентрации внимания, ощущение бодрости и прилива сил.

Хочу еще раз отметить, что методы экстракорпоральной детоксикации эффективны в комплексе с основным лечением. Мы проводим процедуры только после консультации со специалистом, который лечит основное заболевание.

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Фото предоставлено Владиславой АНДРЮЩЕНКО

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