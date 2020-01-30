По всей Украине проходят акции протеста профсоюзов: что требуют (фото)

Украина

В четверг, 30 января, во многих городах Украины люди вышли на всеукраинскую акцию «Волна гнева». Протесты направлены против принятия Верховной Радой законопроекта «О труде».



В Киеве из-за акции протеста под стенами Кабмина полностью перекрыли улицу Михаила Грушевского.

Акцию анонсировал профсоюз работников образования. Они недовольны нормами законопроектов № 2708 «О труде» о возможности работодателя увольнять кого-либо когда-либо и № 2584 «О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно дополнительных оснований для увольнения».

Присутствующие на акции передали представителю секретариата Кабмина резолюцию с требованиями отзыва этих законопроектов.



В Запорожье в протестной акции профсоюзов приняли участие около 2 тысяч человек.

«Не допустим разрушения трудового и социального законодательства», «Руки прочь от законных прав трудового человека», «Милованова и Третьякову в отставку», «За достойную зарплату», «Нет глупым законам» — такие плакаты держали митингующие.

Организаторы митинга передали резолюцию руководству ЗОГА и Запорожского облсовета, а также направят в Офис Президента, сообщает «Укринформ».



В Николаеве более 300 человек вышли в поддержку акции «Волна гнева». Они держали в руках плакаты с надписями «Нет уничтожению профсоюзов», «Нет законопроекту о труде» и другие.

Протестующие требовали отставки министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова и председателя комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой.

Жители Винницы считают предложенный правительством проект закона «О труде» шагом к ухудшению положения работающего человека. Около 200 жителей областного центра вышли на акцию протеста против этого закона.

В Кривом Роге представители городских профсоюзов также организовали митинг, на котором протестовали против принятия Радой законопроектов по вопросам труда. Криворожане своим протестом хотят обратить внимание президента, народных депутатов и Кабмина на трудовой Кривбасс и выразить протест против проектов законов «О труде» и о внесении изменений в некоторые законы, касающиеся профсоюзной деятельности. Эти законопроекты значительно сужают права работников.

Требования протестующих были одинаковые:

- отклонить антинародные законопроекты «О труде» (№ 2708) и «Об обеспечении профсоюзной деятельности» (№ 2681);

- начать в формате трехстороннего социального диалога работу над трудовой реформой совместно с профсоюзами, объединениями работодателей и при участии экспертов Международной организации труда.

После того, как новый законопроект будет подготовлен, его предлагают вынести на всенародное обсуждение. Парламент должен рассматривать законопроект только после одобрения народом.





Напомним, правительственный законопроект № 2708 «О труде» зарегистрирован в Верховной Раде 28 декабря 2019 года. Документ предусматривает пять ключевых нововведений: сохранение и расширение социальных прав работников, увеличение количества легальных рабочих мест, равные возможности для мужчин и женщин в сфере труда, повышение доходов работников по всей Украине, приведение украинского законодательства к европейскому

Более подробно о предлагаемых новшествах в трудовом законодательстве, читайте в материалах «ФАКТОВ»: «Уволить смогут даже за опоздание на 5 минут: как в Украине готовятся менять трудовое законодательство» и «Повышение зарплат и штрафы: что нужно знать о новом „трудовом“ законе».

ФОТО «Укринформ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter