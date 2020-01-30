24.74 / 25.01 27.15 / 27.56
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

По всей Украине проходят акции протеста профсоюзов: что требуют (фото)

16:41 30 января 2020 229
протестная акция
Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 30 января, во многих городах Украины люди вышли на всеукраинскую акцию «Волна гнева». Протесты направлены против принятия Верховной Радой законопроекта «О труде».

В Киеве из-за акции протеста под стенами Кабмина полностью перекрыли улицу Михаила Грушевского.

Акцию анонсировал профсоюз работников образования. Они недовольны нормами законопроектов № 2708 «О труде» о возможности работодателя увольнять кого-либо когда-либо и № 2584 «О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно дополнительных оснований для увольнения».
Присутствующие на акции передали представителю секретариата Кабмина резолюцию с требованиями отзыва этих законопроектов.

В Запорожье в протестной акции профсоюзов приняли участие около 2 тысяч человек.

«Не допустим разрушения трудового и социального законодательства», «Руки прочь от законных прав трудового человека», «Милованова и Третьякову в отставку», «За достойную зарплату», «Нет глупым законам» — такие плакаты держали митингующие.

Организаторы митинга передали резолюцию руководству ЗОГА и Запорожского облсовета, а также направят в Офис Президента, сообщает «Укринформ».


В Николаеве более 300 человек вышли в поддержку акции «Волна гнева». Они держали в руках плакаты с надписями «Нет уничтожению профсоюзов», «Нет законопроекту о труде» и другие.

Протестующие требовали отставки министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова и председателя комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой.

Жители Винницы считают предложенный правительством проект закона «О труде» шагом к ухудшению положения работающего человека. Около 200 жителей областного центра вышли на акцию протеста против этого закона.

В Кривом Роге представители городских профсоюзов также организовали митинг, на котором протестовали против принятия Радой законопроектов по вопросам труда. Криворожане своим протестом хотят обратить внимание президента, народных депутатов и Кабмина на трудовой Кривбасс и выразить протест против проектов законов «О труде» и о внесении изменений в некоторые законы, касающиеся профсоюзной деятельности. Эти законопроекты значительно сужают права работников.

Требования протестующих были одинаковые:
- отклонить антинародные законопроекты «О труде» (№ 2708) и «Об обеспечении профсоюзной деятельности» (№ 2681);
- начать в формате трехстороннего социального диалога работу над трудовой реформой совместно с профсоюзами, объединениями работодателей и при участии экспертов Международной организации труда.

После того, как новый законопроект будет подготовлен, его предлагают вынести на всенародное обсуждение. Парламент должен рассматривать законопроект только после одобрения народом.


Напомним, правительственный законопроект № 2708 «О труде» зарегистрирован в Верховной Раде 28 декабря 2019 года. Документ предусматривает пять ключевых нововведений: сохранение и расширение социальных прав работников, увеличение количества легальных рабочих мест, равные возможности для мужчин и женщин в сфере труда, повышение доходов работников по всей Украине, приведение украинского законодательства к европейскому

Более подробно о предлагаемых новшествах в трудовом законодательстве, читайте в материалах «ФАКТОВ»: «Уволить смогут даже за опоздание на 5 минут: как в Украине готовятся менять трудовое законодательство» и «Повышение зарплат и штрафы: что нужно знать о новом „трудовом“ законе».

ФОТО «Укринформ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Заворотнюк

«Лежит бездыханная»: появились страшные подробности о состоянии Заворотнюк

Сяо Фэн до операции

15-летняя девушка с лицом старухи перенесла операцию и превратилась в красавицу (фото, видео)

Модный маникюр нюд

Новые тренды в маникюре: матовый и глянцевый нюд, модные оттенки (фото)

Пенсия и налоги

Уплата ЕСВ с пенсии: в налоговой сделали важное уточнение

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер