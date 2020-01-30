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Украина

Нобелевский комитет больше не считает Ивана Франко русским

16:55 30 января 2020 52
Иван Франко
Инф. «ФАКТОВ»

На официальном сайте Нобелевской премии исправили грубую ошибку, совершенную в отношении выдающегося украинского писателя и поэта Ивана Франко — его ранее «приписали» к Российской Федерации.

Об исправлении ошибки сообщил директор Музея Ивана Франко во Львове Богдан Тихолаз: «Ошибку с гражданством Ивана Франко на официальном сайте Нобелевской премии исправили. Теперь в базе данных номинантов на Нобелевскую премию по литературе за 1916 год указана страна проживания Ивана Франко: AUSTRIA-HUNGARY (AT) now UKRAINE (UA), что соответствует исторической правде. И никаких тебе «Russian Federation».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после резкой реакции украинских дипломатов ведущий программы на итальянском телеканале RAI Флавио Инсинна, заявивший, что вторым названием Украины якобы является «Малая Россия», признал некорректность своего высказывания. Он заявил, что это была «неумышленная ошибка», и что он не хотел обидеть украинцев.

А сотрудники диппредставительства Украины в США указали на ошибку в Instagram американского шоу, которое ведет Эллен ДеДженерес. Там разместили видео с украинскими артистами из ансамбля Вирского, назвав их «русскими парнями».

Фото из Википедии.

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