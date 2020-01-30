Происшествия

В Херсоне поймали домушников, которые в течение прошлого года совершили ряд дерзких краж из квартир. Оперативники и следователи проанализировали информацию и пришли к выводу, что в городе орудует одна и та же группа квартирных воров, причем приезжих. Ранее другую банду домушников на горячем поймали в Киеве.

Как сообщил «ФАКТАМ» заместитель начальника Главного управления Нацполиции в Херсонской области Николай Цап, на территорию Херсона злоумышленники приезжали из Одессы на автомобиле «Рено». Вначале они проводили разведку — выбирали квартиры обеспеченных хозяев по внешним признакам: новые стеклопакеты, кондиционеры и дорогие двери. Затем надевали спецодежду работников одного из интернет-провайдеров и звонили в выбранную квартиру. Если дома были хозяева или на шум выходили соседи, то злоумышленники представлялись работниками фирмы и предлагали интернет-услуги. Если же хозяев не было дома и в подъезде никто не выходил, то открывали дверь отмычкой либо взламывали ее. Из квартиры выносили золото, деньги, технику, шубы.

В результате спецоперации недалеко от железнодорожного вокзала полицейские задержали трех членов банды, которые пытались убежать с похищенными вещами после очередной кражи.

Оперативники со спецназовцами заблокировали все выезды со двора дома, в котором находились преступники. У них изъяты вещественные доказательства — похищенные вещи, связки отмычек и ключей.

Все задержанные — ранее судимые одесситы в возрасте от 24 до 53 лет. Им инкриминируют совершение 15 краж. Также проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений в других областях.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одессе воры вынесли из квартиры сейф с деньгами и драгоценностями на сумму свыше миллиона гривен.

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