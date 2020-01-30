Всесоюзная слава к уроженцу Полтавщины Исааку Дунаевскому пришла после фильма «Веселые ребята»

История современности

Ровно 120 лет назад родился знаменитый советский композитор

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Исаак Дунаевский родился в городе Лохвица на Полтавщине 30 января 1900 года. Его отец был банковским служащим и имел собственное предприятие по производству фруктовых вод. Музыкальные способности Исаака проявились в раннем детстве. В четыре года он на рояле подбирал мелодии. В 1910 году семья Дунаевских перебралась в Харьков, и Исаак пошел учиться в гимназию и одновременно в музыкальное училище. Вскоре он написал свои первые музыкальные произведения. Они были печальны и грустны: «Тоска», «Одиночество» и «Слезы».

Трудовой путь Дунаевский начинал в драматическом театре скрипачом-концертмейстером, а потом композитором. В двадцатые годы ему пришлось сочинять самую разную музыку — песни, увертюры, пародии, танцы. Спустя годы композитор говорил: «Могли бы вы тридцать лет назад думать, что юный поклонник Бородина, Бетховена, Брамса и Чайковского сможет сделаться мастером легкого жанра? Но именно эта музыкальная закваска помогла мне в дальнейшем творить легкую музыку серьезными средствами».

В 1924 году Дунаевский переехал в Москву и устроился заведующим музыкальной частью эстрадного театра «Эрмитаж». А в 1929-м талантливого композитора позвали в Ленинград, в только что открывшийся «Мюзик-холл», где и возник творческий союз Исаака Дунаевского и Леонида Утесова. «Все обожают музыку Дунаевского, однако те, кто не сидел с ним у рояля, не могут представить полностью всю степень одаренности этого воистину замечательного музыканта», — вспоминал Утесов.

Всесоюзная слава пришла к композитору в 1934 году, после выхода на экраны фильма «Веселые ребята», музыку к которому он написал. В августе 1932-го режиссер Григорий Александров возвратился на родину после работы в Европе, Мексике и Америке. Он размышлял над созданием отечественной музыкальной кинокомедии и за советом решил обратиться к уже довольно известному в киноиндустрии Дунаевскому. Первая их встреча состоялась на квартире Утесова. Исаак Осипович подошел к роялю со словами: «Об этом произведении, музыка которого уже приближается к нам, я хочу сказать…» Тут же опустил на клавиши руки — и понеслась импровизация. Закончив играть, спросил: «Ну, хоть немного похоже?» Пораженный Александров потерял дар речи. Этот вечер стал началом их многолетнего совместного творческого пути. «Веселые ребята» были удостоены приза кинофестиваля в Венеции. Переведенный на итальянский «Марш веселых ребят» звучал в Венеции на каждом углу, а неаполитанские ансамбли исполняли песни из фильма.

К концу тридцатых годов Исаак Осипович стал очень известным культурным деятелем СССР. Композитору выплачивали огромные гонорары, которые давали ему возможность покупать машины и играть на скачках. Но, несмотря на всенародную известность, Дунаевский был невыездным. За границу его пустили лишь раз — в 1947 году съездил в Чехословакию на съемки картины «Весна». Исаак Осипович с горечью писал: «Являясь видным в искусстве творцом и человеком материально обеспеченным, я не видел до сих пор и вряд ли увижу озера Швейцарии, волны Индийского океана, фьорды Норвегии, джунгли Индии, закат солнца в Неаполе и многое-многое другое, что может позволить себе простой, прилично зарабатывающий литератор или художник».

В 1948 году, когда композиторов Хачатуряна, Шостаковича, Прокофьева обвинили в космополитизме, досталось и Дунаевскому. Один критик сказал о его оперетте «Вольный ветер»: «В ней не чувствуется советского человека, а заметна попытка втиснуть мысли и чувства нашего современника в западные, чужие сюжеты». Дунаевский возмущался: «Нам постоянно тычут в пример Чехова, Толстого, Глинку, Чайковского, Сурикова, Репина. И при этом забывают, что у нас нет возможности сочинять так, как сочиняли они… Из Ленинграда прислали оперное либретто. В первом акте героиня ставит рекорд, ставит рекорд во втором, ставит его в третьем и в четвертом. И как мне работать? Большой театр просит написать балет „Свет“. Но о колхозной электростанции написано два десятка повестей, есть кинофильмы и прочее. Сколько можно… Я не могу заинтересоваться сюжетом, где героиня в каждой сцене объясняется в любви комбайну».

В 1952 году по «делу врачей» оказался арестован двоюродный брат Исаака Осиповича — профессор-уролог Лев Дунаевский. В КГБ вызвали и музыканта, но, к счастью, вмешался первый секретарь Союза композиторов Тихон Хренников, в чьем подчинении находился Дунаевский, возглавлявший направление легкой музыки. Зинаида Осиповна, сестра композитора, вспоминала: «Во время этой кутерьмы я по телефону разговаривала с Исааком и справилась о его самочувствии. Он мне ответил: «Зиночка, я молиться отвык. Если ты этой способности не потеряла, то помолись за русского Тихона нашему еврейскому Богу. Ему я обязан жизнью и честью».

Музыкант получал огромное количество писем от поклонников и старался ответить едва ли не всем. Известный композитор Максим Дунаевский, сын Исаака Иосифовича, вспоминал: «Отец был очень щедрым и демократичным человеком. Где угодно любил собирать людей — в доме, на даче, в ресторане. Всегда платил за всех. Любил шумными компаниями врываться в рестораны и устраивать ярчайшие кутежи. У папы — известного ловеласа — была масса поклонниц. И это несмотря на его небольшой росточек и лысину. Однако обаяние отца было таково (это признает множество и женщин, и мужчин), что он в одну секунду мог захватить внимание любой аудитории. Папа обладал каким-то природным, космическим магнетизмом».

Исаак Дунаевский рано ушел из жизни — ему было всего 55 лет. Смерть известного композитора моментально обросла слухами и домыслами. Выдвигались версии о самоубийстве и даже об убийстве, однако ни одна из них не нашла официального подтверждения.

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