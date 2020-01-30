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Экоактивистку Грету Тунберг повторно выдвинули на Нобелевскую премию мира
Признанная человеком года по версии Time 17-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг во второй раз номинирована на Нобелевскую премию мира. С инициативой выступили два шведских депутата Йенс Холм и Хокан Свеннелинг из Левой партии, сообщает AFP.
Депутаты отметили, что несмотря на свой юный возраст, Грета Тунберг упорно трудилась над тем, чтобы заставить политиков обратить внимание на климатический кризис.
По их словам, без Греты и основанного ею движения Fridays for Future («Пятницы ради будущего») проблема климата не стояла бы так остро на сегодняшней повестке дня.
Напомним, Грета Тунберг стала известна на весь мир после того, как стала пропускать школу пятницам, начиная с августа 2018 года для того, чтобы выходить на одиночные пикеты у здания шведского парламента, требуя принять меры по предотвращению глобального потепления. Вскоре к ее пятничным акциям присоединилась молодежь по всему миру, а Грету стали приглашать выступать в ООН, на Всемирном экономическом форуме и других международных мероприятиях высшего уровня. Недавно она выступила в Давосе.
Кандидатуры на Нобелевскую премию мира должны быть поданы до 1 февраля, а сделать это могут тысячи людей, в том числе бывшие лауреаты, некоторые профессора университетов, законодатели и министры правительств по всему миру, а также нынешние и бывшие члены Норвежского Нобелевского комитета. Грету Тунберг уже номинировали в прошлом году, но лауреатом стал премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али.
Как сообщали «ФАКТЫ», на недавнем Всемирном экономическом форуме в Давосе, посвященном в этом году проблемам изменения климата, президент США Дональд Трамп и шведская экоактивистка Грета Тунберг обменялись «шпильками» в первый же день работы.
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