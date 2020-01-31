Украина

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан, становившийся ранее героем ряда скандалов, может снова оказаться в центре внимания общественности из-за своей кадровой политики.

Так, одним из советников главы ОП стал бывший генеральный консул Украины в Барселоне Александр Хрипунов, который в 2014 году негативно высказывался об активистах Майдана.

Об этом идет речь в расследовании «Схемы: коррупция в деталях».

«Хрипунов — бывший генконсул Украины в Барселоне. Во время Евромайдана в 2014 году украинская община в Барселоне требовала его увольнения. Тогда людей возмутило его статья, вышедшая в день расстрелов протестующих на Майдане, в которой он упоминал о „ультранационалистах с нацистской символикой“ на Майдане. Также украинская община упрекала генкосула, что тот праздновал российский Новый год в Испании», — говорится в сообщении.

После протестов общины Хрипунов перестал быть генкосулом.

Теперь, оказывается, он помогает новой власти.

Журналисты заметили Хрипунова 2 декабря 2019, когда он выходил из Офиса президента. На вопрос представителей СМИ он не отвечал. В следующий раз его заметили на Банковой.

Напомним, ранее председатель комитета по вопросам правоохранительной деятельности Совета Денис Монастырский рассказал, что вице-премьер времен Виктора Януковича Валерий Хорошковский является советником Офиса президента. По словам Монастырского, у Хорошковского есть влияние на решения ОП, но не решающие.

После этого руководитель ОП Андрей Богдан подтвердил, что пользуется услугами Хорошковского. При этом Богдан утверждал, что Хорошковский оказывает Офису президента консультации по работе украинской таможни. Руководитель ОП подчеркивал, что считает «правильным решением» возможность назначения Хорошковского на должность.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в ноябре 2019 году глава Офиса президента Зеленского Андрей Богдан попал в скандал в связи с тем, что незаконно пользуется государственной охраной.

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