Шоу-бизнес

Одичал и тоскует по Примадонне: Галкин в разлуке с женой заговорил с животными (забавное видео)

Гастролирующий «на краю света» юморист Максим Галкин, которому предлагали «поскорее вернуться» в связи с «чудачествами» Аллы Пугачевой, путешествует сейчас один, оставив жену и детей в деревне Грязь в Подмосковье.

Он уже дал несколько концертов в Австралии и Новой Зеландии, а теперь находится на острове Тасмания.

В перерывах между выступлениями Максим посещает местные достопримечательности и знакомится с местным животным миром. Так, например, находясь в Австралии, Максим успел познакомиться с кенгуру — главным символом страны, а также с еще одним экзотическим животным — тасманским дьяволом.

Именно с ними юморист и решил «поговорить», спрашивая, как у них дела, наелись ли они и тому подобное.

Фолловеры начали наперебой расхваливать животных: «Класс!», «О, какие клёвые!», «Какие милахи», «Максим, какие они красавчики, так и хочется погладить!», «Кенгуру такие лапочки», «Какая милота».

При этом часть подписчиков шоумена с юмором отреагировали на забавный видеоролик, отметив, что Максим явно соскучился по своему дому и семье, поэтому и начал говорить с животными.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Максим Галкин впервые откровенно рассказал о женщине, подарившей жизнь их с Аллой Пугачевой детям. Гарика и Лизу для звездной пары родила суррогатная мать. С этой женщиной Максим и Алла предпочли не знакомиться лично, все происходило в условиях полной анонимности.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter