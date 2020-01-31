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Украинская спортсменка завоевала «золото» на Кубке мира (видео)
23-летняя харьковчанка Ирина Деха стала победительницей Кубка мира по тяжелой атлетике, который проходит в Риме и является отборочным турниром на Олимпиаду-2020 в Токио.
Наша соотечественница в категории до 76 кг в рывке показала результат 106 кг, который взяла в первой же попытке (две следующие на 110 кг оказались неудачными), а в толчке лучшей попыткой стала на 130 кг.
В итоге украинка, самая младшая среди восьми участниц финальных соревнований, с результатом 236 кг завоевала «золото», на 2 кг опередив взявшую «серебро» шведку Патрисию Стрениус и на 3 кг ставшую бронзовым призером канадку Кристел Нгарлем.
Соревнования среди женщин в категории до 76 кг
Отметим, что Деха в 2016 году в норвежском Фьорде стала чемпионкой Европы в категории до 75 кг, а в 2017-м в Тайване выиграла 29-ю Универсиаду уже в категории до 90 кг.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинка Ольга Харлан победила на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити.
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Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!