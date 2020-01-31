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В Херсоне погиб новорожденный, которого 17-летняя мать спрятала в пакете
Новорожденная девочка, которую 17-летняя студентка из Олешек на Херсонщине спрятала в шкафу общежития в полиэтиленовом пакете, умерла в больнице.
Как сообщили в областном главке полиции, ребенок был в тяжелом состоянии. Врачи пытались спасти девочку. Но, несмотря на все усилия, она умерла вечером 30 января.
Тело новорожденной направили на судмедэкспертизу для установления причины смерти.
В отношении матери открыто уголовное производство по статье «умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка». Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о подобном случае в Соломенском районе Киева, где в мусорном баке обнаружили тело младенца. Полиция ищет женщину, убившую свое дитя.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.