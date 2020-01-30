Родила и спрятала в шкафу: под Херсоном чудом спасли новорожденного ребенка 17-летней студентки

Происшествия

В городе Алешки (Херсонская область) полицейские спасли новорожденную девочку, которую обнаружили в полиэтиленовом пакете в комнате студенческого общежития. Ранее под Полтавой в сточной яме близ свинофермы нашли младенца без признаков жизни.

Медики Алешковской больницы сообщили в полицию о 17-летней студентке, поступившей к ним с кровотечением как после родов. Девушка объяснила, что находилась на 16-й неделе беременности и сделала аборт в туалете. Но после осмотра врачей стало ясно, что срок беременности был намного больше и все указывало на роды.

В общежитие выехала следственно-оперативная группа. В комнате роженицы копы увидели в шкафу завязанный полиэтиленовый пакет. Внутри в тряпье лежала новорожденная девочка, едва дышала. На место немедленно вызвали «скорую» и ребенка отправили в больницу.

Сейчас состояние здоровья девочки тяжелое. Она с переохлаждением находится в детской областной больнице.

Во время общения с полицейскими вахтер общежития объяснила, что не знала о беременности студентки. По словам женщины, примерно в полночь девушка пожаловалась на боль в спине и вахтер дала ей таблетки. На рассвете несовершеннолетняя вновь пожаловалась на ухудшение самочувствия и ей вызвали «скорую». Врачам студентка ничего не объяснила. Когда они зашли к ней в комнату и увидели кровь, то девушка сказала, что якобы сделала аборт. После этого ее госпитализировали.

Известно, что роженица — жительница Белозерского района, а в Олешках училась.

Полиция открыла уголовное производство. Назначено проведение ряда экспертиз. Копы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 15 января в Соломенском районе Киева в мусорном баке обнаружили тело младенца. Полиция ищет женщину, убившую свое новорожденного ребенка.

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