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Дубилет закрыл парикмахерскую в Кабмине
В здании Кабинета Министров закрыли парикмахерскую. Об этом в Facebook сообщил Дмитрий Дубилет, который ранее уже анонсировал изменения в организации работы правительства и сокращении госчиновников.
Министр считает, что избавились от очередного «совка». Отметим, что цены в кабминовском салоне красоты являются существенно ниже, чем в любой парикмахерской в центре Киева.
По словам Дубилета, в помещении бывшей парикмахерской будет обустроено 12 рабочих мест для сотрудников UkraineInvest — «инвестиционных нянь», о которых ранее говорил президент Зеленский.
Министр также отметил, что на данный момент проводится анализ того, насколько эффективно государственные органы используют площади.
«У государства есть очень много недвижимости. Я хочу вместе с ФГИ сначала проанализировать министерства, а затем — другие государственные органы. Ту площадь, которая в результате освободится, надо передать на приватизацию или хотя бы в аренду через Prozorro. Продажи», — заявил министр.
Напомним, ранее министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет подвел итоги упрощенной переписи населения Украины. Согласно полученным данным, численность постоянного населения страны составляет 37 млн 289 тысяч человек. Данные рассчитаны по состоянию на 1 декабря 2019 года.
Фото из Instagram Дмитрия Дубилета
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