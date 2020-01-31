РосСМИ выдали новость об убийстве Цемаха

Украина

В российских массмедиа мелькнуло и тут же пропало сообщение о смерти подозреваемого в деле о катастрофе «Боинга» Малазийских авиалиний летом 2014 года на Донбассе Владимира Цемаха, которого вскоре после выдачи России в Украине вновь объявляли в розыск.

Информация об убийстве Цемаха несколько минут провисела на российском пропагандистском ресурсе RT, но вскоре была удалена.

Там, в частности, опубликовали якобы скрин-шоты переписки родственников боевика. Мол, Владимир Цемах уехал с неподконтрольных правительству Украины территорий Донбасса в Москву 26 января и связь с ним пропала.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Европейский суд по правам человека отклонил запрос Цемаха на защиту от экстрадиции в Нидерланды, где в марте 2020 года ожидается начало судебного процесса по трагедии «Боинга» Малазийских авиалиний.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter