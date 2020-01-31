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Россияне заподозрили, что Путин пытается сохранить власть
Поправки в Конституции России, о которых в своем послании Федеральному собранию 15 января говорил президент Путин, вносятся в интересах самого Владимира Путина, чтобы расширить его полномочия и позволить ему остаться у власти и после 2024 года.
Такое мнение высказали около 47 процентов россиян, сообщает «Левада-центр». 44 процента верят словам президента о том, что поправки нужны для совершенствования управления государством в интересах большинства населения. Среди тех, кто знает или слышал об инициативе Путина (это 80% опрошенных), версию с сохранением власти поддерживают все те же 47%, столько же — за вариант с совершенствованием управления.
Только 27 процентов жителей России полагают, что Конституция гарантирует права и свободы граждан (ранее таких было 48%).
Небольшая часть россиян считают, что Конституция позволяет президенту контролировать Госдуму.
По мнению директора «Левада-центра» Льва Гудкова, у населения давно сложилась установка, что все маневры, связанные с изменением конституционного строя, направлены на удержание власти Путиным.
Он также обращает внимание на то, что относительное большинство хочет, чтобы Путин оставался у власти и после 2024 года, но сейчас этих людей меньше. В основном, это жители провинции с меньшим уровнем дохода и образования.
После аннексии Крыма, Конституция рассматривалась как документ, обеспечивший территориальную целостность. С 2018 года наступило разочарование во власти, люди стали считать, что Конституция же особой роли не играет, пишут «Ведомости».
Напомним, после отставки правительства Дмитрия Медведева, должность премьер-министра России занял Михаил Мишустин, которого эксперты называют техническим премьером, а власть полностью будет сосредоточена в руках Путина, невзирая на название его будущей должности.
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