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Скорпиона ждет приятный сюрприз, а Овна — напряженная работа: гороскоп на неделю

7:43 3 февраля 2020 783
гороскоп
Инф. «ФАКТОВ»

Эксклюзивный астрологический прогноз «ФАКТОВ» для всех знаков зодиака

ОВЕН. Если вы рассчитываете на быстрый успех, надеясь только на чью-то помощь, то вряд ли добьетесь желаемого. Придется самому потрудиться, вникая во все детали и не боясь брать на себя ответственность за судьбу общего дела.

ТЕЛЕЦ. Доверившись кому-то из знакомых или коллег, рискуете попасть в плен заблуждений, что может повести вас по ложному следу. Информация, доступ к которой получите, должна быть тщательно проверена, возможно даже, не один раз.

БЛИЗНЕЦЫ. В настоящее время у вас рождается множество идей, есть очень хорошие. Но чтобы от теории перейти к практике, вам понадобится помощь окружающих. Неплохо бы уже сейчас заняться поиском единомышленников, тех, на кого действительно можете положиться.

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РАК. Не торопитесь уступать позиции, которые уже удалось завоевать, даже если обстоятельства будут складываться совсем не в вашу пользу. В скором времени все перемениться, и вы получите прекрасную возможность многое изменить в своей жизни.

ЛЕВ. Не все может складываться, как было задумано ранее, но вам не следует терять спокойствие и уверенность в себе. Во всяком случае, нужно всячески демонстрировать эти качества перед посторонними, и тогда надежда на благоприятный исход возрастет.

ДЕВА. Самое время заняться решением сложных вопросов, в том числе и тех, что связаны с финансами. Не стоит отменять встречи с деловыми партнерами, вам удастся убедить их в том, что ваше мнение тоже имеет право на жизнь.

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ВЕСЫ. Правильно расставив приоритеты, сумеете добиться желаемого. По другому и быть не может, ведь вашему дару убеждения, красноречию и умению заинтересовать любую аудиторию можно только позавидовать. Не сворачивайте с выбранного пути несмотря на неожиданные преграды.

СКОРПИОН. Подарки судьбы в виде приятных сюрпризов улучшат вам настроение. Хандра, мешавшая дальнейшему продвижению вперед, наконец-то будет побеждена. Будьте терпимее к капризам и плохому характеру близкого человека.

СТРЕЛЕЦ. Окружающие и коллеги увидят, что с вами не только можно, но и нужно иметь дело. Вы и сами, порой, не знаете, почему частенько демонстрируете несговорчивость, вспыльчивость, нерешительность, одним словом, не самые лучшие качества.

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КОЗЕРОГ. Велика вероятность успеха у тех, кто не боится рисковать и готов хоть сейчас взяться за дело, от которого многие уже отказались. Самое время поправить собственное материальное положение, не теряйте драгоценный шанс, предоставляемый судьбой.

ВОДОЛЕЙ. Знакомые и друзья частенько любят давать вам советы, за которыми редко следует реальная помощь. Спокойно, но решительно дайте им понять, что вы не нуждаетесь в подобной поддержке. Не обременяйте себя связями, которые уже никому не нужны.

РЫБЫ. Обсуждение важных вопросов с деловыми партнерами вряд ли пройдет в спокойной, непринужденной обстановке, без нервов и раздражения не обойтись. Если чувствуете, что не в силах больше держать себя в руках, лучше дать волю эмоциям.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что принесет год Белой Металлической Крысы, который наступил 25 января, представителям восточного гороскопа.

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