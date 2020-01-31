Скорпиона ждет приятный сюрприз, а Овна — напряженная работа: гороскоп на неделю

Стиль жизни

ОВЕН. Если вы рассчитываете на быстрый успех, надеясь только на чью-то помощь, то вряд ли добьетесь желаемого. Придется самому потрудиться, вникая во все детали и не боясь брать на себя ответственность за судьбу общего дела.

ТЕЛЕЦ. Доверившись кому-то из знакомых или коллег, рискуете попасть в плен заблуждений, что может повести вас по ложному следу. Информация, доступ к которой получите, должна быть тщательно проверена, возможно даже, не один раз.

БЛИЗНЕЦЫ. В настоящее время у вас рождается множество идей, есть очень хорошие. Но чтобы от теории перейти к практике, вам понадобится помощь окружающих. Неплохо бы уже сейчас заняться поиском единомышленников, тех, на кого действительно можете положиться.

РАК. Не торопитесь уступать позиции, которые уже удалось завоевать, даже если обстоятельства будут складываться совсем не в вашу пользу. В скором времени все перемениться, и вы получите прекрасную возможность многое изменить в своей жизни.

ЛЕВ. Не все может складываться, как было задумано ранее, но вам не следует терять спокойствие и уверенность в себе. Во всяком случае, нужно всячески демонстрировать эти качества перед посторонними, и тогда надежда на благоприятный исход возрастет.

ДЕВА. Самое время заняться решением сложных вопросов, в том числе и тех, что связаны с финансами. Не стоит отменять встречи с деловыми партнерами, вам удастся убедить их в том, что ваше мнение тоже имеет право на жизнь.

ВЕСЫ. Правильно расставив приоритеты, сумеете добиться желаемого. По другому и быть не может, ведь вашему дару убеждения, красноречию и умению заинтересовать любую аудиторию можно только позавидовать. Не сворачивайте с выбранного пути несмотря на неожиданные преграды.

СКОРПИОН. Подарки судьбы в виде приятных сюрпризов улучшат вам настроение. Хандра, мешавшая дальнейшему продвижению вперед, наконец-то будет побеждена. Будьте терпимее к капризам и плохому характеру близкого человека.

СТРЕЛЕЦ. Окружающие и коллеги увидят, что с вами не только можно, но и нужно иметь дело. Вы и сами, порой, не знаете, почему частенько демонстрируете несговорчивость, вспыльчивость, нерешительность, одним словом, не самые лучшие качества.

КОЗЕРОГ. Велика вероятность успеха у тех, кто не боится рисковать и готов хоть сейчас взяться за дело, от которого многие уже отказались. Самое время поправить собственное материальное положение, не теряйте драгоценный шанс, предоставляемый судьбой.

ВОДОЛЕЙ. Знакомые и друзья частенько любят давать вам советы, за которыми редко следует реальная помощь. Спокойно, но решительно дайте им понять, что вы не нуждаетесь в подобной поддержке. Не обременяйте себя связями, которые уже никому не нужны.

РЫБЫ. Обсуждение важных вопросов с деловыми партнерами вряд ли пройдет в спокойной, непринужденной обстановке, без нервов и раздражения не обойтись. Если чувствуете, что не в силах больше держать себя в руках, лучше дать волю эмоциям.

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