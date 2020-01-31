Украина

В Полтаве суд возобновил дело против Кернеса: что произошло

В пятницу, 31 января, Полтавский апелляционный суд отменил решение, которым было закрыто уголовное производство в отношении мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников.

Как сообщают в Офисе генерального прокурора, апелляционная инстанция удовлетворила жалобу обвинения и потерпевших. Обвинительный акт направлен на новое судебное рассмотрение. Напомним, что в уголовном производстве шла речь об избиении и лишении свободы участников массовых протестов в январе 2014 года в Харькове

В Офисе отметили, что райсуд Полтавы закрыл уголовное производство по обвинению городского головы и его охранников, в связи с якобы отказом стороны обвинения от поддержания государственного обвинения. «Суд, принимая такое решение, незаконно интерпретировал отсутствие прокуроров ГПУ летом 2018 года по неизвестным причинам на судебном заседании как фактический отказ от обвинения», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», помимо мэра Харькова в уголовном производстве фигурируют двое его охранников — Виталий Блинник и Евгений Смицкий. Их обвиняли в похищении, пытках и угрозе убийством двум харьковским евромайдановцам — Александру Кутянину и Алексею Ряполову.

Фото со странички Геннадия Кернеса в Facebook.



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