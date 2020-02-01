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Больше 37 миллионов: в Кабмине назвали численность населения Украины вместе с оккупированными территориями
Закрывший в пятницу в здании Кабинета Министров парикмахерскую министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет назвал количество жителей страны вместе с украинцами, проживающими на оккупированных территориях.
Своей информацией он поделился в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» на одном из телеканалов.
По мнению министра, общее количество населения в Украине достигает 44 миллионов человек.
«Если их (украинцев, которые остались на оккупированных территориях — ред.) учесть, то будет примерно 44 миллиона», — сказал Дубилет.
При этом чиновник отметил, что основными причинами уменьшения населения остается война, негативная демографическая тенденция и трудовая миграция.
«Каждый день нас становится меньше»,— добавил Дубилет.
Кроме того, он отметил, что в настоящее время уже проведена тестовая перепись населения.
Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что численность населения Украины составила 37 млн 289 тысяч человек.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 23 января Кабинет министров представил результаты оценки численности наличного населения Украины. Согласно ему, по состоянию на 1 декабря 2019 года численность постоянного населения страны — 37 млн 289 тысяч человек. В Киеве проживает 3,7 млн человек — каждый десятый житель Украины. Результаты электронной переписи отличаются от данных Госкомстата, по которым постоянное население Украины на январь-ноябрь 2019 года составляло 41,9 млн человек.
Фото: УНН
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