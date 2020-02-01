24.82 / 25.09 27.28 / 27.69
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Больше 37 миллионов: в Кабмине назвали численность населения Украины вместе с оккупированными территориями

0:30 1 февраля 2020 47
Украинцы
Инф. «ФАКТОВ»

Закрывший в пятницу в здании Кабинета Министров парикмахерскую министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет назвал количество жителей страны вместе с украинцами, проживающими на оккупированных территориях.

Своей информацией он поделился в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» на одном из телеканалов.

По мнению министра, общее количество населения в Украине достигает 44 миллионов человек.

«Если их (украинцев, которые остались на оккупированных территориях — ред.) учесть, то будет примерно 44 миллиона», — сказал Дубилет.

При этом чиновник отметил, что основными причинами уменьшения населения остается война, негативная демографическая тенденция и трудовая миграция.

«Каждый день нас становится меньше»,— добавил Дубилет.

Кроме того, он отметил, что в настоящее время уже проведена тестовая перепись населения.

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что численность населения Украины составила 37 млн 289 тысяч человек.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 23 января Кабинет министров представил результаты оценки численности наличного населения Украины. Согласно ему, по состоянию на 1 декабря 2019 года численность постоянного населения страны — 37 млн 289 тысяч человек. В Киеве проживает 3,7 млн человек — каждый десятый житель Украины. Результаты электронной переписи отличаются от данных Госкомстата, по которым постоянное население Украины на январь-ноябрь 2019 года составляло 41,9 млн человек.

Фото: УНН

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Кейт Миддлтон и принц Гарри

Из-за принца Гарри Кейт Миддлтон испытывает приступы паники и тревоги (фото)

Татьяна Черновол

Скандал вокруг Черновол и ДБР: экс-нардеп рассказала о травмах и показала документы

Юлия Началова и Дмитрий Маликов

В день рождения Юлии Началовой вышла ее последняя песня (видео)

Ксения Собчак

Ксения Собчак устроила скандал в самолете и отказалась от перелета (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер