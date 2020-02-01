Андрей Малахов празднует пополнение в семье

Шоу-бизнес

У российского телеведущего Андрея Малахова, который, по слухам, летом станет второй раз папой, произошло пополнение в семье.

Об этом пишут Рамблер новости.

Впрочем, речь идет не о жене Андрея Наталье, а о ее родной сестре Елене Шкулевой, которая якобы родила дочь в подмосковном перинатальном центре. Этот ребенок стал для неё вторым. Два года назад она родила сына Степана, а теперь у него появилась сестрёнка.

Сообщается, что мама и новорожденная девочка чувствуют себя замечательно. Свою вторую беременность Елена, которая работает в медиабизнесе, провела «без отрыва от производства» — ни на один день не оставляя рабочий процесс.

По информации российских СМИ, Наталья и Елена родились в состоятельной семье бизнесмена Виктора Михайловича Шкулева — медиамагната. Свояченица Малахова замужем за Артёмом Резаковым, которого знает со школы. Кстати, живут Елена с супругом на той же улице, что и Наталья с Андреем — на Пречистенке. Так как во время первой беременности Елена скрывала интересное положение, то не исключено, что она решила снова прибегнуть к такой тактике.

В то же время информационные ресурсы, публикующие данную информацию, предупреждают, что официального подтверждения от семьи пока что не поступало.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», прибавление в семействе ожидает в скором времени и пару Энрике Илесиаса и Анны Курниковой. Третий ребенок в их семье, по информации СМИ, должен появиться в марте.

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