- 08:19 Убийство Шеремета: адвокаты Антоненко жестко ответили на заявление полиции о фейковом алиби
- 08:07 Бабушке и дедушке из России, которые заживо сожгли 11-месячного внука, вынесен приговор
- 08:02 Повышение зарплаты и судьбоносная встреча: гороскоп на февраль от победителя «Битвы экстрасенсов»
- 07:39 На Луганщине горе-мать довела до смерти семимесячную дочь
- 07:13 Вместо снега проливные дожди: синоптики огласили прогноз на выходные
- 06:56 Больше, чем дружба: стало известно о совместных планах Брэда Питта и Дженнифер Энистон
- 06:25 Виноваты боевики: стало известно, почему не может начать работу еще один КПВВ
- 05:55 Андрей Малахов празднует пополнение в семье
- 05:24 Электронные трудовые книжки: стало известно, когда Рада может принять важный закон
- 04:55 Худеем по-индийски: названы продукты, "сжигающие" подкожный жир
- 04:16 Коронавирус наступает: число погибших в Китае за сутки увеличилось на 46 человек, на помощь врачам пришли роботы
- 03:39 Слону связали веревкой ноги: принца Гарри уличили в недостойном обмане
Бабушке и дедушке из России, которые заживо сожгли 11-месячного внука, вынесен приговор (фото, видео)
В Хакасии суд вынес приговор бабушке и дедушке, которые сожгли в печи родного 11-месячного внука. Этот жуткий случай произошел год назад в деревне Харой Таштыпского района. 20-летняя мать ребенка Виктория уехала по делам в соседнее село, оставив ребенка под присмотром родственников. Бабушку Жанну Миягашеву, находившуюся в состоянии алкогольного опьянения, начал раздражать плач ребенка. Она попыталась его придушить. А дедушка Александр Миягашев швырнул беспомощного мальчика в печку. Как определили эксперты, маленький Максим на тот момент был жив. Полностью обугленное тело малыша нашел в печи родственник.
Экспертиза признала супругов вменяемыми. На суде 43-летняя Жанна и 48-летний Александр пытались свалить вину друг на друга. Миягашев заявил, что спал вечером и ничего не помнит. Якобы жена сказала ему, что убила Максима. Миягашева также отрицает, что убивала ребенка, утверждая, что не могла так поступить «с любимым внуком». Как сообщает TVRTS, Миягашев раньше уже сжигал в печи живую кошку и щенков.
Обвинение просило 10 лет лишения свободы для Жанны Миягашевой, и 19,5 для Александра Миягашева. Суд вынес более мягкий приговор. Муж проведет 15 лет в колонии строгого режима. Жена — девять лет в колонии общего режима.
Читайте также: Пьяный отец облил бензином и поджег свою дочь: выяснились детали шокирующего инцидента в Черновцах.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...