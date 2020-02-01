Мир

В Хакасии суд вынес приговор бабушке и дедушке, которые сожгли в печи родного 11-месячного внука. Этот жуткий случай произошел год назад в деревне Харой Таштыпского района. 20-летняя мать ребенка Виктория уехала по делам в соседнее село, оставив ребенка под присмотром родственников. Бабушку Жанну Миягашеву, находившуюся в состоянии алкогольного опьянения, начал раздражать плач ребенка. Она попыталась его придушить. А дедушка Александр Миягашев швырнул беспомощного мальчика в печку. Как определили эксперты, маленький Максим на тот момент был жив. Полностью обугленное тело малыша нашел в печи родственник.

Мальчик с мамой

Экспертиза признала супругов вменяемыми. На суде 43-летняя Жанна и 48-летний Александр пытались свалить вину друг на друга. Миягашев заявил, что спал вечером и ничего не помнит. Якобы жена сказала ему, что убила Максима. Миягашева также отрицает, что убивала ребенка, утверждая, что не могла так поступить «с любимым внуком». Как сообщает TVRTS, Миягашев раньше уже сжигал в печи живую кошку и щенков.

Обвинение просило 10 лет лишения свободы для Жанны Миягашевой, и 19,5 для Александра Миягашева. Суд вынес более мягкий приговор. Муж проведет 15 лет в колонии строгого режима. Жена — девять лет в колонии общего режима.

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