Грипп в Украине: эпидемия накрыла еще одну область

Здоровье и медицина

В Украине растет число заболевших гриппом и острыми респираторными заболеваниями. На днях эпидемический порог был достигнут в Черновицкой области. Об этом сообщили в Черновицком областном лабораторном центре Минздрава Украины.

«По данным рутинного эпиднадзора за 05 неделю 2020 года в Черновицкой области зарегистрирован 5891 случай ОРВИ, из которых 4118 среди детей. Госпитализированы 124 человека, из них 105 детей. Установлено, что по состоянию на 05 неделю 2020 года уровень интенсивности эпидемического процесса заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями высок, интенсивный показатель заболеваемости находится выше эпидемического порога (+ 32,7%.). В сравнении с прошлой 04 неделей заболеваемость увеличилась на 39,2%», — говорится в сообщении.

Наихудшая ситуация в Сокирянском районе области. Там эпидемический порог превышен на 86%. В областном центре уровень заболеваемости пока остается низким, хотя число заболевших растет.

«В г. Черновцы за 05 неделю 2020 года зарегистрированы 2153 случая ОРВИ, из которых 1398 детей. Госпитализированы 19 жителей г. Черновцы», — сообщили в лабораторном центре.

Всего за эпидемический сезон 2019/2020 в Черновицкой области зарегистрировано 68 452 случая ОРВИ, из которых 46 563 среди детей. Госпитализированы 1355 человека, из них 1103 детей.

Как писали «ФАКТЫ», ранее к регионам, охваченным эпидемией гриппа, добавилась Днепропетровская область. В последнюю неделю января к врачам обратились более 26,5 тысяч жителей области.

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