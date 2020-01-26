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Эпидемия гриппа обрушилась на Запорожскую область: десятки школ ушли на карантин
В Запорожской области резко возрос уровень заболеваемости учеников ОРВИ. В результате в Бердянске до 31 января закрыли на карантин все школы. Перед этим на карантин закрыли школы и детсады Житомира, а также Александрии. О ситуации в Запорожской области сообщает УНИАН.
«Из-за высокого уровня заболеваемости учеников на ОРВИ
Также полностью приостановлен учебный процесс еще в четырех школах Запорожской области и частично приостановлено обучение в 51 классе 27-ми школ области.
Ранее сообщалось, что в Днепре от гриппа умер ребенок.
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