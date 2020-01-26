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Здоровье и медицина

Эпидемия гриппа обрушилась на Запорожскую область: десятки школ ушли на карантин

21:16 26 января 2020 289
Грипп
Инф. «ФАКТОВ»

В Запорожской области резко возрос уровень заболеваемости учеников ОРВИ. В результате в Бердянске до 31 января закрыли на карантин все школы. Перед этим на карантин закрыли школы и детсады Житомира, а также Александрии. О ситуации в Запорожской области сообщает УНИАН.

«Из-за высокого уровня заболеваемости учеников на ОРВИ 24.01.2020 года на заседании комиссии по вопросам ТБЧС г. Бердянска принято решение о временном прекращении функционирования школ и внешкольных учреждений г. Бердянска с 25 января по 31 января», — информирует Запорожский областной лабораторный центр министерства здравоохранения.

Также полностью приостановлен учебный процесс еще в четырех школах Запорожской области и частично приостановлено обучение в 51 классе 27-ми школ области.

Ранее сообщалось, что в Днепре от гриппа умер ребенок.

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