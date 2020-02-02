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Дожди и ветер: синоптики рассказали о погоде в начале новой недели
Прогнозы синоптиков о дождливых выходных в Украине продолжают оправдываться.
Так, в воскресенье, 2 февраля, осадки вероятны по всей территории страны, за исключением аннексированного Крыма. Столбики термометров поднимутся до 13−15 градусов выше нуля на юге Украины (в Одесской и Николаевской областях), а на севере (в т.ч.в Киеве) днем ожидается 7−9 градусов. Будет дуть умеренный западный ветер, его скорость составит 7−12 метров в секунду.
При этом в западных, Винницкой и Житомирской области объявлено штормовое предупреждение — там порывы ветра могут достигать 15−20 метров в секунду, а в Карпатах — и все 25 метров. Уровень опасности — первый («желтый»).
Начало новой недели, 3 февраля, принесет прекращение дождей в центре и на севере Украины, тогда как на западе и на востоке этого не произойдет. Ожидается небольшое снижение температуры воздуха — днем в Киеве Украинский Гидрометцентр прогнозирует 4−6 градусов выше нуля, на Прикарпатье и на Донбассе — 5−7 градусов, а в Одессе — 9−11 градусов. Ветер сохранит свое направление (оно изменится только в ночь на среду, 5 февраля).
Напомним, харьковский сурок Тимка III 1 февраля не увидел свою тень, что по приметам означает еще шесть недель зимы. Вторит ему и народный синоптик Леонид Горбань, который считает, что ближе к 8 февраля Украину ждет резкое похолодание (до -17 градусов).
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