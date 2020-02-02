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Украина

Весна закончится 3 февраля: синоптик уточнила прогноз погоды на начало следующей недели

18:58 2 февраля 2020 506
Киев
Инф. «ФАКТОВ»

В понедельник, 3 февраля, весенняя погода, хоть и с небольшими дождями, которая радовала украинцев в выходные, постепенно испортится. Начнется похолодание с сильным ветром, дождями и местами мокрым снегом.

«В течение дня 3 февраля максимально предполагается + 2 + 6 градусов, на юге на несколько градусов выше. Сильный ветер, с дождями и даже мокрым кое-где снегом», — пишет в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, на севере осадки будут заменяться иногда просто плотной облачностью.

В Киеве завтра будет ветрено, сыро, столбики термометров не поднимутся выше 4 градуса тепла.

Похолодание, отмечает Диденко, в течение недели будет усиливаться и достигнет в ночные часы ощутимых морозов.

Напомним, по прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, ближе к 8 февраля Украину ждет резкое похолодание — до 17 градусов мороза. Подтверждение этому служит и то, что харьковский сурок Тимка III 1 февраля не увидел свою тень. По приметам, это означает еще шесть недель зимы.

ФОТО из Facebook Натальи Диденко

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