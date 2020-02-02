Украина

В Киев едет Эрдоган: водителей предупредили о проблемах на Бориспольской трассе

В понедельник, 3 февраля, в связи с визитом в Украину президента Турции Реджепа Эрдогана возможны временные незначительные ограничения дорожного движения в столице. Об этом сообщили в Управлении госохраны.

Кроме того, утром в понедельник будет ограничено движение на Бориспольском шоссе.

Киевлянам рекомендуют, по возможности, воспользоваться общественным транспортом.

«Информируем, что в соответствии с Законом Украины „О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц“ и Положением о Государственном Протоколе и Церемониале Украины… главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся в Украине с официальным визитом, обеспечивается государственная охрана», — говорится в сообщении.

Напомним, перед этим движение в Киеве и в районе аэропорта «Борисполь» ограничивали в связи с визитом в Украину Госсекретаря США Майка Помпео, о чем также предупреждали киевлян.

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