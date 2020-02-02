Украина

Семье каждого погибшего в авиакатастрофе Иран предложил 80 тысяч долларов, но это слишком мало, — Зеленский

Иран, который 8 января сбил украинский пассажирский самолет с 176 людьми на борту, предложил каждой семье погибших выплатить по 80 тысяч долларов США. Украина, которая сразу после трагедии выдала родственникам по 200 тысяч гривен, не соглашается на такую компенсацию, считая ее мизерной.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью «ТСН.Тиждень».

Президент напомнил, что глава Ирана признал вину и пообещал наказать виновных и выплатить компенсацию родственникам жертв.

«В любом случае будет международный суд, в любом случае будет компенсация, часть компенсации», — уточнил Зеленский.

Напомним, в авиакатастрофе МАУ 8 января погибли 176 человек — 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Иранские власти официально признали, что украинский лайнер был сбит силами их ПВО и пообещал наказать виновных.

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