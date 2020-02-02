- 22:39 Аль Пачино упал на церемонии вручения премии BAFTA
- 22:30 Семье каждого погибшего в авиакатастрофе Иран предложил 80 тысяч долларов, но это слишком мало, — Зеленский
- 22:09 Авиакатастрофа в Иране: Зеленский рассказал, почему Украина опасается отправлять своих специалистов в Тегеран
- 21:42 Убийство пластического хирурга в Киеве: момент преступления попал на видео
- 21:30 Принц Уильям и Кейт Миддлтон прошлись с кинозвездами по красной дорожке на вручении премии BAFTA
- 21:06 Расстрел в центре Киева: убитый оказался известным врачом
- 20:48 В Днепре пьяный неадекват чуть не лишил жизни водителя троллейбуса с пассажирами
- 20:28 В центре Киева неизвестный застрелил мужчину: первые подробности и фото
- 20:08 Теракт в Бельгии: от неизвестного с ножом пострадали двое прохожих
- 19:42 В Киев едет Эрдоган: водителей предупредили о проблемах на Бориспольской трассе
- 19:27 В соцсетях сообщили о ликвидации российских спецназовцев в Сирии
- 19:20 «Жертвы» коронавируса: в Одессе в пятизвездочном отеле ввели запрет на проживание китайцев
Семье каждого погибшего в авиакатастрофе Иран предложил 80 тысяч долларов, но это слишком мало, — Зеленский
Иран, который 8 января сбил украинский пассажирский самолет с 176 людьми на борту, предложил каждой семье погибших выплатить по 80 тысяч долларов США. Украина, которая сразу после трагедии выдала родственникам по 200 тысяч гривен, не соглашается на такую компенсацию, считая ее мизерной.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью «ТСН.Тиждень».
Президент напомнил, что глава Ирана признал вину и пообещал наказать виновных и выплатить компенсацию родственникам жертв.
«В любом случае будет международный суд, в любом случае будет компенсация, часть компенсации», — уточнил Зеленский.
Напомним, в авиакатастрофе МАУ 8 января погибли 176 человек — 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.
Иранские власти официально признали, что украинский лайнер был сбит силами их ПВО и пообещал наказать виновных.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?