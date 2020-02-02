Украина

По две бригады на область: Гончарук прокомментировал готовность властей к борьбе с китайским коронавирусом

Распространение коронавируса 2019-нCoV по всему миру за пределами Китая стало причиной того, что в Украине все службы работают в режиме максимальной готовности.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает Укринформ.

«Даже в случае возникновения такого заболевания мы понимаем, что надо делать. У нас в достаточном количестве имеются бригады инфекционистов — минимум по две оснащенные бригады в каждой области, — которые знают, что надо делать. Поэтому я не вижу оснований для беспокойства», — сказал Гончарук в эфире одного из телеканалов в воскресенье вечером.

По его словам, в стране не зарегистрировано ни одного лабораторно подтвержденного случая заболевания, в то же время власть готова к каким-либо сценариям.

«У нас все службы работают в режиме максимальной готовности. Мы контролируем ситуацию на границе, проверяем тех людей, которые въезжают в Украину с рискованных территорий, имеем их контакты. Информируем их о том, как они должны вести себя при обнаружении минимальных симптомов и кому нужно сообщить, чтобы сразу осмотрели при необходимости», — подчеркнул глава правительства.

Премьер-министр отметил, что украинская власть очень тесно сотрудничает со Всемирной организацией здравоохранения, с которой дважды в день контактирует относительно ситуации в мире.

По словам Гончарука, на утро понедельника, 3 февраля, он ожидает четкого плана мероприятий от Минздрава по недопущению занесения вируса и распространения его на территории Украины.

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек. Начальные симптомы заболевания — повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что несмотря на отсутствие окончательной методики борьбы с новым коронавирусом, в столице Таиланда Бангкоке медики заметили улучшение у пациентов, зараженных ним, после одновременного приема лекарства от ВИЧ и гриппа. Так, состояние 70-летней китаянки из Уханя, у которой 10 дней подряд фиксировали коронавирус, значительно улучшилось в течение 48 часов после приема этих препаратов.

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