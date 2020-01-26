Украина

Зима так и не пришла: синоптик рассказала, каким будет февраль

Февраль в Украине будет аномально теплым, как и предыдущие два месяца зимы, а весна будет ранней и теплой. Метеорологическая зима в Киеве так и не наступила и вполне вероятно, что украинцам придется привыкать к такому климату. Об этом рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института, старший научный сотрудник, кандидат географических наук Вера Балабух.

«Ожидаем аномально теплый февраль. В Киеве до третьей декады января не наступила метеорологическая зима (когда средняя суточная температура ниже 0 градусов пять дней подряд). Было три зимних дня. В декабре семь, но не подряд», — отметила она, передает РБК-Украина.

Климатолог объяснила, что климатические параметры меняются в Украине с 1990-х годов и эти изменения происходят в два раза быстрее, чем глобальные. Продолжительность сезонов меняется, количество летних, морозных и жарких дней — также. Все больше в Украине так называемых «тропических дней» — когда температура воздуха не опускается ниже 20 градусов в течение суток. При этом повышается влажность, увеличивается количество ветров и штормов, и стали появляться экстремальные погодные явления.

«Морозы, которые у нас были раньше, связаны с Сибирским антициклоном. Сейчас его нет. Осенью и зимой преобладают области высокого давления, связанные с Азорским антициклоном, который приносит прогретый и сухой воздух. Если он идет с Атлантики, то тоже теплый и влажный. С этим связаны туманы», — добавила Балабух.

Она отметила, что погода в январе отвечает показателям середины ноября или марта и такие температуры могут привести к уменьшению урожая.

«Прошлогодняя высокая температура летом привела к уменьшению урожая. В особенности картошки. С другой стороны, теперь длительность теплого периода цепляет декабрь. Можно выращивать второй и третий урожай, выводить новые теплолюбивые культуры», — рассказала климатолог.

Как писали «ФАКТЫ», погода в ближайшие дни порадует плюсовой температурой. В течение дня столбики термометров покажут до 8 градусов тепла. Небольшие морозы до -2° возможны в ночное время. Ни дождя, ни мокрого снега не ожидается.

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