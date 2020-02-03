Принц Гарри и Меган Маркл заставляют полицейских бегать по поручениям, как прислугу (фото)

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Вопрос о том, что должен обеспечивать охрану перебравшихся за океан принца Гарри и его жены Меган Маркл, все еще остается открытым. Пока что безопасность супругов, которые с весны этого года полностью сложат с себя королевские обязанности и откажутся от титулов Их Высочеств, круглосуточно обеспечивают прибывшие вместе с ними из Лондона на канадский остров Ванкувер 15 офицеров Скотленд-Ярда, а также местные полицейские.

При этом многие канадцы выступают категорически против того, чтобы семью внука британской королевы охраняли за счет канадских налогоплательщиков. Британцы также больше не хотят нести расходы на людей, которые более не будут считаться официальными представителями Ее Величества, превратившись просто в частных лиц. И призывают Гарри и Меган оплачивать свою охрану самостоятельно. Сумма, расходуемая на безопасность Сассексов, ранее ежегодно составляла около миллиона долларов. Теперь, учитывая, что английских полисменов пришлось направить в дальнюю командировку, а также заручиться содействием местной полиции и наладить должным образом системы безопасности арендованного парой роскошного особняка, эта сумму может возрасти до четырех и даже до 7,5 миллионов долларов.

При этом британские полицейские, как пишет издание The Sun, жалуются на то, что Гарри и Меган обходятся с ними, как с прислугой, а не с профессионалами высокого класса. Офицеров часто заставляют бегать по различным поручениям — к примеру, по магазинам и кафе. Папарацци сфотографировали охранников, забирающих заказанные супругами пакеты с продуктами — в том числе органическими деликатесами, которые любит Меган.

Отлично натренированные полицейские возмущены такой «лакейской» работой. «Они должны быть постоянно рядом с охраняемыми объектами, а не быть на побегушках. Это опасно, потому что, если что-то случится, совсем не дело, если один из них будет в это время выполнять поручение и забирать из магазина кофе. И они получат серьезный нагоняй от своих боссов, если окажутся в ненужном месте в ненужное время», — сообщает источник.

Охранники работают посменно — две недели кряду, находясь безотлучно при герцоге и герцогине Сассекских.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что шутка Брэда Питта о принце Гарри вызвала гримасу у принца Уильяма на церемонии BAFTA.

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