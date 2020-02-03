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Шутка Брэда Питта о принце Гарри вызвала гримасу у принца Уильяма на церемонии BAFTA (видео)
Британский принц Уильям, судя по всему, достаточно тяжело воспринимает переезд своего младшего брата в Канаду и его «разрыв» с королевской семьей. Как подметили журналисты издания Daily Express, герцог Кембриджский довольно болезненно отреагировал на шутку о принце Гарри.
На церемонии вручения премий Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) актриса Марго Робби зачитала благодарственную речь от имени актера Брэда Питта, который победил в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за роль в фильме «Однажды в… Голливуде» кинорежиссера Квентина Тарантино, однако не смог приехать в Лондон лично «из-за семейных обязательств». Среди прочего Питт устами Марго озвучил своеобразное поздравление Британии с выходом из Евросоюза. «Привет, Британия. Я слышал, что теперь ты одинока — добро пожаловать в клуб. Желаю успеха с соглашением о разводе», — написал в своей речи актер, который все еще не завершил бракоразводный процесс со своей второй женой Анджелиной Джоли.
После выражения благодарности, в том числе Квентину Тарантино, Марго сказала, что Питт собирается назвать эту награду «Гарри». Как пояснила актриса — потому, что он рад забрать ее с собой в США. «Его слова — не мои», — подчеркнула Робби. После этого камеры переключились на Уильяма и его жену Кейт Миддлтон. Кейт, казалось, искренне рассмеялась. А вот улыбка принца была очень натянутой — и была скорее, «болезненной гримасой», как сочли журналисты. А многие пользователи соцсетей решили шутку Питта неуместной в присутствии родственников Гарри.
Принц Уильям является президентом Британской киноакадемии с 2010 года. Со своей супругой он уже четвертый год подряд посещает гламурную церемонию награждения.
#BAFTAs Margot Robbie reading Brad Pitt's acceptance speech pic.twitter.com/YSHds4UFzG— AvRoyal (@AvsRoyalSussex) February 2, 2020
Ранее сообщалось, что из-за принца Гарри Кейт Миддлтон испытывает приступы паники и тревоги.
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