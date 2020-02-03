Вере Брежневой — 38, а выглядит на 18! Самые яркие фото певицы

Шоу-бизнес

Популярная певица Вера Брежнева, которая вопреки слухам о разладах в отношениях с Константином Меладзе, провела отпуск с ним и дочерью в Италии, а теперь вернулась к работе. Она не только выступает, как певица, но и выпустила свой бренд косметики, обуви, проводит мотивационные тренинги для женщин. Вера охотно делится советами, как добиться успеха, хорошо выглядеть, ухаживать за своим телом и жить в гармонии с собой. Она опирается на личный опыт — девочка из бедной семьи из провинциального городка, в очках и далекими от идеала формами, стала солисткой самой популярной группы «ВИА Гра», позже построила сольную карьеру и развивает свой бизнес.

Сегодня Вере исполняется 38 лет. Она — счастливая жена и мама двух дочек. Выглядит певица потрясающе, гораздо моложе своих лет.

Вера может быть как простой девчонкой, так и изысканной леди, женщиной-вамп или сексуальной кошечкой.

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