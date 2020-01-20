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Вопреки слухам: Вера Брежнева показала семейную идиллию в Италии (фото)
Популярная певица Вера Брежнева, которую в последнее время донимают слухами об изменах мужа Константина Меладзе, устала доказывать, что у нее все в порядке и их семье ничто не угрожает. Звезда опубликовала на своей странице в Instagram новые фото, показав семейную идиллию. Певица провела незабываемую неделю с мужем и младшей дочерью Сарой в Италии. Вера рассказала, что за столь короткое время успела очень много: она гуляла на берегу моря, каталась на лыжах в горах, а также успела провести несколько деловых встреч, развивая свой бренд косметики.
«Какой кайф проводить время с пользой и с удовольствием ! КПД 10 000% Скоро начинается рабочий сезон и нам есть, чем вас порадовать», — заинтриговала Брежнева.
Большинство звезд шоу-бизнеса предпочли провести зимние каникулы в теплых краях. Настя Каменских и Потап выбрали для отдыха Мексику. В этой стране наслаждается отпуском и Оля Полякова. А Надя Дорофеева с мужем Владимиром Дантесом предпочли Доминикану.
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