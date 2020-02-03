Деньги

Как будут платить субсидии при двух платежках за газ

После того, как для оплаты за газ стали оформлять две платежки, в том числе и за распределение природного газа, в Минсоце пообещали доначислить субсидии и льготы за новую услугу в феврале 2020 года.

По словам заместителя министра социальной политики Виталия Музыченко, льготникам и получателям субсидии не нужно никуда дополнительно обращаться — доначисление произойдет автоматически.

«Мы в феврале проведем доначисления размера льгот и субсидий с учетом новой услуги по распределению природного газа автоматически за два месяца 2020 года. Обращаем внимание, что соответствующее доначисление будет осуществлено без дополнительной необходимости обращения граждан», — цитирует замминистра пресс-служба Минсоцполитики.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Кабинет министров обязал НАК «Нафтогаз Украины» продавать газ не выше цены на нидерландском газовом хабе TTF с наценкой порядка двух процентов.



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