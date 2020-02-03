Следите за словами: Разумков предупредил нардепов после скандала вокруг Брагара

Украина

После очередного скандала со «слугой народа» Евгением Брагаром, который в прямом эфире посоветовал пенсионерам продавать собак элитной породы для расчетов за газ, спикер парламента Дмитрий Разумков призвал народных депутатов Украины внимательно относиться к тому, что они говорят.

«Я бы хотел обратиться ко всем народным депутатам: иногда, мягко говоря, более внимательно относиться к тому, что мы говорим. Не только во время эфиров, но и во время нашей работы и общения с людьми. Я понимаю, что мы можем делать ошибки, как и все другие, но ответственность, которая лежит на народных депутатах больше, чем на остальных», — цитирует выступление Разумкова во время согласительного совета издание «LB».

При этом спикер отметил, что со стороны может казаться, что народные депутаты в Верховной Раде «начинают жить в другой реальности». «Не нужно забывать, и прошлые выборы показали это, что ситуация может очень быстро измениться. И из не совсем удобных кресел Верховной Рады Украины можно оказаться ближе к людям», — сказал Разумков и посоветовал нардепам чаще общаться с людьми и помогать решать их проблемы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после заявления Брагара в сети устроили настоящий троллинг «слуги народа». А сам нардеп, пытаясь оправдаться, сказал, что является в политике новым человеком и еще не научился отвечать на «чувствительные вопросы».



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