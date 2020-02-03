24.90 / 25.16 27.46 / 27.86
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Следите за словами: Разумков предупредил нардепов после скандала вокруг Брагара

12:21 3 февраля 2020 392
Дмитрий Разумков
Инф. «ФАКТОВ»

После очередного скандала со «слугой народа» Евгением Брагаром, который в прямом эфире посоветовал пенсионерам продавать собак элитной породы для расчетов за газ, спикер парламента Дмитрий Разумков призвал народных депутатов Украины внимательно относиться к тому, что они говорят.

«Я бы хотел обратиться ко всем народным депутатам: иногда, мягко говоря, более внимательно относиться к тому, что мы говорим. Не только во время эфиров, но и во время нашей работы и общения с людьми. Я понимаю, что мы можем делать ошибки, как и все другие, но ответственность, которая лежит на народных депутатах больше, чем на остальных», — цитирует выступление Разумкова во время согласительного совета издание «LB».

При этом спикер отметил, что со стороны может казаться, что народные депутаты в Верховной Раде «начинают жить в другой реальности». «Не нужно забывать, и прошлые выборы показали это, что ситуация может очень быстро измениться. И из не совсем удобных кресел Верховной Рады Украины можно оказаться ближе к людям», — сказал Разумков и посоветовал нардепам чаще общаться с людьми и помогать решать их проблемы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после заявления Брагара в сети устроили настоящий троллинг «слуги народа». А сам нардеп, пытаясь оправдаться, сказал, что является в политике новым человеком и еще не научился отвечать на «чувствительные вопросы».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Тренеры шоу Голос країни 2020

«Я отзываю свой голос!»: подробности скандального эфира «Голосу країни-10» (видео)

Карен Чухаджян Сергей Воробьев

Украинский боксер избил не знавшего поражений россиянина на его же территории (фото, видео)

Зеленский и Комаровский

Бывший советник Зеленского едет с "гастролями" в Россию: сеть в гневе

гороскоп

Скорпиона ждет приятный сюрприз, а Овна — напряженная работа: гороскоп на неделю

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер