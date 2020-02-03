- 13:10 Иран закроет от Украины расследование по сбитому "Боингу"
- 12:49 Коронавирус все ближе: в Борисполе проверяют двух пассажиров из Китая
- 12:42 В белом бронированном лимузине: дочь легендарного наркобарона Эль Чапо вышла замуж
- 12:34 Футболист ударил ногой в голову лежащего фаната
- 12:25 В Измаиле детсады массово закрывают на карантин
- 12:24 Льготные кредиты на развитие бизнеса: кто и где сможет получить деньги
- 12:21 Следите за словами: Разумков предупредил нардепов после скандала вокруг Брагара
- 12:21 Зеленский в Киеве встретился с Эрдоганом: полное видео
- 12:01 Общество ведут к расколу: генерал раскрыл тактику Путина в Украине
- 11:57 Пытался вытащить кошелек: в киевской маршрутке поймали вора-карманника
- 11:54 "Дочь захватили в заложники": Любовь Успенская выступила с резким заявлением
- 11:46 Резко похолодает: синоптик дала прогноз погоды на ближайшие дни
Следите за словами: Разумков предупредил нардепов после скандала вокруг Брагара
После очередного скандала со «слугой народа» Евгением Брагаром, который в прямом эфире посоветовал пенсионерам продавать собак элитной породы для расчетов за газ, спикер парламента Дмитрий Разумков призвал народных депутатов Украины внимательно относиться к тому, что они говорят.
«Я бы хотел обратиться ко всем народным депутатам: иногда, мягко говоря, более внимательно относиться к тому, что мы говорим. Не только во время эфиров, но и во время нашей работы и общения с людьми. Я понимаю, что мы можем делать ошибки, как и все другие, но ответственность, которая лежит на народных депутатах больше, чем на остальных», — цитирует выступление Разумкова во время согласительного совета издание «LB».
При этом спикер отметил, что со стороны может казаться, что народные депутаты в Верховной Раде «начинают жить в другой реальности». «Не нужно забывать, и прошлые выборы показали это, что ситуация может очень быстро измениться. И из не совсем удобных кресел Верховной Рады Украины можно оказаться ближе к людям», — сказал Разумков и посоветовал нардепам чаще общаться с людьми и помогать решать их проблемы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после заявления Брагара в сети устроили настоящий троллинг «слуги народа». А сам нардеп, пытаясь оправдаться, сказал, что является в политике новым человеком и еще не научился отвечать на «чувствительные вопросы».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!