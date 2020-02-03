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Под Херсоном пенсионерка обратила в бегство двух бандитов (фото)
Ночью в дом 76-летней жительницы одного из сел Бериславского района Херсонской области ворвались двое неизвестных в балаклавах. (Недавно под Херсоном «банда девочек» напала на 82-летнюю пенсионерку.) Бандиты начали бить старушку и требовать деньги. Однако пенсионерка неожиданно оказала сопротивление. Она сорвала с головы одного из нападавших балаклаву и включила свет. После этого грабители скрылись, ничего не забрав.
Потерпевшая подробно описала полицейским приметы незваных визитеров и отметила, что тот, с которого сорвала маску, — неместный.
Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Херсонской области, в течение суток во время подворового обхода и общения с местными жителями полицейские Бериславского отдела установили личности подозреваемых. Люди сообщили, что накануне видели в своем селе двух жителей соседнего села, которые приезжали на мотоцикле. Эти же парни выкладывали в интернет свои фото в балаклавах.
Оперативники выехали в соседнее село и задержали обоих «героев». Им 17 и 19 лет. Младший уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж. Парни признались в намерении совершить преступление, и в том, что испугались, когда пенсионерка сорвала маску и включила свет. У подозреваемых изъяли вещественные доказательства.
Полиция открыла уголовное производство по факту покушения на грабеж. За содеянное молодым людям грозит лишение свободы на срок от 4 до 8 лет.
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