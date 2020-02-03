Под Херсоном пенсионерка обратила в бегство двух бандитов (фото)

Происшествия

Ночью в дом 76-летней жительницы одного из сел Бериславского района Херсонской области ворвались двое неизвестных в балаклавах. (Недавно под Херсоном «банда девочек» напала на 82-летнюю пенсионерку.) Бандиты начали бить старушку и требовать деньги. Однако пенсионерка неожиданно оказала сопротивление. Она сорвала с головы одного из нападавших балаклаву и включила свет. После этого грабители скрылись, ничего не забрав.

Потерпевшая подробно описала полицейским приметы незваных визитеров и отметила, что тот, с которого сорвала маску, — неместный.

Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Херсонской области, в течение суток во время подворового обхода и общения с местными жителями полицейские Бериславского отдела установили личности подозреваемых. Люди сообщили, что накануне видели в своем селе двух жителей соседнего села, которые приезжали на мотоцикле. Эти же парни выкладывали в интернет свои фото в балаклавах.

Оперативники выехали в соседнее село и задержали обоих «героев». Им 17 и 19 лет. Младший уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж. Парни признались в намерении совершить преступление, и в том, что испугались, когда пенсионерка сорвала маску и включила свет. У подозреваемых изъяли вещественные доказательства.

Полиция открыла уголовное производство по факту покушения на грабеж. За содеянное молодым людям грозит лишение свободы на срок от 4 до 8 лет.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как 81-летняя бабушка дала отпор уличной воровке — видео попало в сеть.

А в Киевской области молодая женщина едва не убила 82-летнюю односельчанку ради 47 гривен и продуктов.





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