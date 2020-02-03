Происшествия

В Николаеве в патрульную полицию позвонил местный житель и сообщил, что видел, как водитель «жигулей» на автостоянке возле гипермаркета выпил водки и сел за руль.

Отправившись по указанному адресу, стражи правопорядка связались с заявителем, который сказал, что нарушитель со стоянки уехал, а он на собственном авто начал преследование.

Как сообщили «ФАКТАМ» в полиции, именно благодаря неравнодушному гражданину патрульные обнаружили упомянутый автомобиль и, включив проблесковые маячки, приказали остановиться. Но водитель только увеличил скорость.

После многократных крутых виражей автомобиль-беглец занесло на обочину, где его заблокировали патрульные. Однако лихач прорвал блокаду, протаранив полицейское авто. Снова началась погоня. У конечной остановки общественного транспорта в микрорайоне Терновка водитель «жигулей» врезался в дерево. Патрульные снова блокировали автомобиль и попытались задержать водителя. Тот сдал назад и снова таранил полицейский «Приус». На этот раз его вытащили из машины и надели наручники. У беглеца к тому же не оказалось документов на вождение.

От прохождения теста на алкоголь водитель отказался в присутствии двух свидетелей. Стражи правопорядка составили на гражданина семь (!) административных протоколов (за нарушение Правил дорожного движения, оставление места ДТП, невыполнение требований об остановке, отказ от освидетельствования и т. д. ).

Поскольку водитель при задержании оказал сопротивление патрульным, была вызвана следственно-оперативная группа. Дерзкий парень стал фигурантом уголовного дела по статье УК Украины «Сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей». А патрульная полиция Николаевщины благодарит неравнодушного гражданина за помощь.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Энергодаре Запорожской области пьяный водитель сбил двух женщин на тротуаре и уехал с места ЧП. В результате ДТП одна из женщин погибла на месте, другая попала в больницу.

А в Харькове патрульные задержали старшего следователя облуправления Государственной фискальной службы, который в нетрезвом состоянии управлял автомобилем и пытался скрыться от полиции.

«ФАКТЫ» писали также о том, что в Одессе правоохранители остановили Mercedes, водитель которого был пьян. В автомобиле копы обнаружили целый арсенал оружия.

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