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Дважды таранил авто полиции: неравнодушный водитель помог патрульным задержать пьяного лихача (фото)
В Николаеве в патрульную полицию позвонил местный житель и сообщил, что видел, как водитель «жигулей» на автостоянке возле гипермаркета выпил водки и сел за руль.
Отправившись по указанному адресу, стражи правопорядка связались с заявителем, который сказал, что нарушитель со стоянки уехал, а он на собственном авто начал преследование.
Как сообщили «ФАКТАМ» в полиции, именно благодаря неравнодушному гражданину патрульные обнаружили упомянутый автомобиль и, включив проблесковые маячки, приказали остановиться. Но водитель только увеличил скорость.
После многократных крутых виражей автомобиль-беглец занесло на обочину, где его заблокировали патрульные. Однако лихач прорвал блокаду, протаранив полицейское авто. Снова началась погоня. У конечной остановки общественного транспорта в микрорайоне Терновка водитель «жигулей» врезался в дерево. Патрульные снова блокировали автомобиль и попытались задержать водителя. Тот сдал назад и снова таранил полицейский «Приус». На этот раз его вытащили из машины и надели наручники. У беглеца к тому же не оказалось документов на вождение.
От прохождения теста на алкоголь водитель отказался в присутствии двух свидетелей. Стражи правопорядка составили на гражданина семь (!) административных протоколов (за нарушение Правил дорожного движения, оставление места ДТП, невыполнение требований об остановке, отказ от освидетельствования
Поскольку водитель при задержании оказал сопротивление патрульным, была вызвана следственно-оперативная группа. Дерзкий парень стал фигурантом уголовного дела по статье УК Украины «Сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей». А патрульная полиция Николаевщины благодарит неравнодушного гражданина за помощь.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Энергодаре Запорожской области пьяный водитель сбил двух женщин на тротуаре и уехал с места ЧП. В результате ДТП одна из женщин погибла на месте, другая попала в больницу.
А в Харькове патрульные задержали старшего следователя облуправления Государственной фискальной службы, который в нетрезвом состоянии управлял автомобилем и пытался скрыться от полиции.
«ФАКТЫ» писали также о том, что в Одессе правоохранители остановили Mercedes, водитель которого был пьян. В автомобиле копы обнаружили целый арсенал оружия.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.