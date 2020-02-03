- 20:17 «Неинтересно»: Хабиб высказался о бое-реванше с Макгрегором
- 20:14 Придется потерпеть: стало известно, когда в Украину доставят тест-системы для выявления коронавируса
- 20:09 В Раду запретили пускать бродяг, клоунов и людей в балаклавах
- 19:58 Угрожают лишить зарплат и пенсий: в Донецке местных жителей вынуждают получать «паспорт ДНР»
- 19:44 Умерла после рождения: стало известно о трагедии в семье бывшего любовника Седоковой
- 19:36 В Черновцах и Херсоне из-за гриппа объявлен карантин в школах
- 19:27 Дело Шеремета: суд принял решение о мере пресечения для Кузьменко
- 19:26 В России устроили давку в очереди за дешевым стиральным порошком
- 19:20 Чемпион России по боксу арестован за хранение наркотиков
- 19:11 Нардеп Богуцкая опозорилась в прямом эфире, попыталась извиниться — и опозорилась еще раз
- 19:04 Почти без платья: Ирина Шейк встретилась на вечеринке с Брэдли Купером
- 18:49 У Пристайко шесть квартир и 2 миллиона гривен дохода: что показала налоговая декларация главы МИД
Угрожают лишить зарплат и пенсий: в Донецке местных жителей вынуждают получать «паспорт ДНР» (фото)
Для того чтобы получить «паспорт» фейковой республики, которым недавно похвалился в соцсети один из «отцов-основателей» террористической «ДНР» Андрей Пургин, жителям ОРДО придется пройти процедуру дактилоскопии. Об этом сообщают «официальные» паблики оккупантов со ссылкой на страничку в Facebook «депутата народного совета ДНР» Анастасии Селивановой. Чем обусловлена для жителей ОРДО необходимость оставлять в паспортных столах при райотделах «полиции ДНР» свои отпечатки пальцев, Селиванова не сообщает.
«Депутат» только разместила на странице «с любовью и заботой к каждому жителю республики» образцы бланков заявлений, которые нужно заполнить совершеннолетнему подателю документов «для себя» и «для несовершеннолетнего ребенка — 14—18 лет».
Ответ на вопрос: зачем, пожалуй, дал главарь террористической организации «ДНР» Денис Пушилинв в интервью местному YouTube-каналу. По словам Пушилина, проверки жителей с украинскими паспортами и владельцев автомобилей с украинскими госномерами, с приводом в отделения «полиции ДНР» и снятием отпечатков пальцев, были якобы необходимыми мерами безопасности во время отмены комендантского часа. Мол, это один из методов борьбы с украинскими ДРГ.
«Обоснованы эти проверки были тем, что наши оппоненты, проводя диверсионную работу и засылая сюда определенный контингент, используют именно украинские паспорта и могут сделать любую прописку. Нашим правоохранительным органам удостовериться в личности достаточно сложно, так как у нас нет современных баз по Украине. Допустим, если по „паспортам ДНР“ и РФ все понятно, то по паспортам Украины потребовались дополнительные действия», — сказал Пушилин.
Впрочем, и после того, как комендантский час по окончании праздников вернули, проверки — с попутным снятием отпечатков пальцев — не прекратились. На это сетуют местные жители в форумах.
И требование получить «паспорт ДНР» теперь звучит на всех уровнях: от блокпостов боевиков на линиях разграничения до коллективов предприятий и организаций, всех учебных заведений, начиная со школ и заканчивая управлениями труда и социальной защиты и отделами пенсионного обеспечения.
Тем же, кто еще не «паспортизировался» и объясняет это многомесячными очередями на получение «документа», сообщают, что, если они встанут в электронную очередь и будут носить свидетельствующий о том талон в украинском паспорте, то претензий к ним уже не будет.
А тем, кто получил украинскую ID-карту, придется носить с собой еще и нотариально заверенный перевод вкладыша на русский язык. В самое ближайшее время на основании этого заверенного у нотариуса перевода надо оформить в паспортном столе адресную справку. Ее нужно будет носить и предъявлять вместе с украинским паспортом. Мол, без таковой паспорт гражданина Украины в ОРДО — «не документ». Перевод этой справки и заверение вкладыша стоят по 200 рублей (около 79 гривен) .
Однако всем жителям настоятельно рекомендуют все же оформить «паспорт ДНР». В случае неполучения такового студентов и работников бюджетной сферы пугают отказом в выплатах стипендий и зарплат: «Как наше „государство“ может содержать вас на своем бюджете, если вы не „граждане“?»
Об этом «ФАКТАМ» рассказала мама студента, с которым деканат его вуза уже провел «разъяснительную работу». Пенсионерам, которые только что вышли на пенсию, грозятся отказать в постановке на учет и оформлении выплат. В соседней «республике» не «паспортизированным» пенсионерам стали отказывать в оформлении пенсии еще в октябре 2019 года.
Кроме того, чтобы получить «паспорт» квазиреспублики, с которым ни в какое другое государство, кроме таких же непризнанных «республик» и России, въехать невозможно, некоторым жителям ОРДО предлагают пройти еще и собеседование в органах «государственной безопасности» террористов. На это посетовала одна из участниц родительского чата в социальной сети. Правда, по ее словам, само собеседование пока не состоялось.
Необходимость пройти дактилоскопию и собеседование пугает не всех. Некоторые приверженцы террористов даже возмущены нежеланием украинцев, вынужденно проживающих в оккупации, получать «паспорта ДНР» и причисляют таковых к потенциальным «украинским шпионам». Местная пропагандистка Юлия Скубаева призывает «не ныть», потому что пожить с «паспортом ДНР» на мирной территории Украины не получится.
«Отчего же? Некоторые бестолковые жители ОРДО пытаются предъявлять свои фейковые документы, например „пенсионные удостоверения ДНР“ в троллейбусах, добиваясь бесплатного проезда на территории подконтрольной Украине», — рассказала «ФАКТАМ» свидетельница такого казуса, случившегося в прифронтовом городе, куда пенсионеры из ОРДО приезжают за украинской пенсией. Они регистрируются в качестве вынужденных переселенцев, но на самом деле постоянно не проживают по месту этой регистрации.
Напомним, ранее «ФАКТЫ» сообщали, что теперь гостям ОРДО предстоит еще и страховать свой транспорт.
Скриншоты из социальной сети
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.