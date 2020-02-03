Украина

Для того чтобы получить «паспорт» фейковой республики, которым недавно похвалился в соцсети один из «отцов-основателей» террористической «ДНР» Андрей Пургин, жителям ОРДО придется пройти процедуру дактилоскопии. Об этом сообщают «официальные» паблики оккупантов со ссылкой на страничку в Facebook «депутата народного совета ДНР» Анастасии Селивановой. Чем обусловлена для жителей ОРДО необходимость оставлять в паспортных столах при райотделах «полиции ДНР» свои отпечатки пальцев, Селиванова не сообщает.

«Депутат» только разместила на странице «с любовью и заботой к каждому жителю республики» образцы бланков заявлений, которые нужно заполнить совершеннолетнему подателю документов «для себя» и «для несовершеннолетнего ребенка — 14—18 лет».

Ответ на вопрос: зачем, пожалуй, дал главарь террористической организации «ДНР» Денис Пушилинв в интервью местному YouTube-каналу. По словам Пушилина, проверки жителей с украинскими паспортами и владельцев автомобилей с украинскими госномерами, с приводом в отделения «полиции ДНР» и снятием отпечатков пальцев, были якобы необходимыми мерами безопасности во время отмены комендантского часа. Мол, это один из методов борьбы с украинскими ДРГ.

«Обоснованы эти проверки были тем, что наши оппоненты, проводя диверсионную работу и засылая сюда определенный контингент, используют именно украинские паспорта и могут сделать любую прописку. Нашим правоохранительным органам удостовериться в личности достаточно сложно, так как у нас нет современных баз по Украине. Допустим, если по „паспортам ДНР“ и РФ все понятно, то по паспортам Украины потребовались дополнительные действия», — сказал Пушилин.

Впрочем, и после того, как комендантский час по окончании праздников вернули, проверки — с попутным снятием отпечатков пальцев — не прекратились. На это сетуют местные жители в форумах.

И требование получить «паспорт ДНР» теперь звучит на всех уровнях: от блокпостов боевиков на линиях разграничения до коллективов предприятий и организаций, всех учебных заведений, начиная со школ и заканчивая управлениями труда и социальной защиты и отделами пенсионного обеспечения.

Тем же, кто еще не «паспортизировался» и объясняет это многомесячными очередями на получение «документа», сообщают, что, если они встанут в электронную очередь и будут носить свидетельствующий о том талон в украинском паспорте, то претензий к ним уже не будет.

А тем, кто получил украинскую ID-карту, придется носить с собой еще и нотариально заверенный перевод вкладыша на русский язык. В самое ближайшее время на основании этого заверенного у нотариуса перевода надо оформить в паспортном столе адресную справку. Ее нужно будет носить и предъявлять вместе с украинским паспортом. Мол, без таковой паспорт гражданина Украины в ОРДО — «не документ». Перевод этой справки и заверение вкладыша стоят по 200 рублей (около 79 гривен) .

Однако всем жителям настоятельно рекомендуют все же оформить «паспорт ДНР». В случае неполучения такового студентов и работников бюджетной сферы пугают отказом в выплатах стипендий и зарплат: «Как наше „государство“ может содержать вас на своем бюджете, если вы не „граждане“?»

Об этом «ФАКТАМ» рассказала мама студента, с которым деканат его вуза уже провел «разъяснительную работу». Пенсионерам, которые только что вышли на пенсию, грозятся отказать в постановке на учет и оформлении выплат. В соседней «республике» не «паспортизированным» пенсионерам стали отказывать в оформлении пенсии еще в октябре 2019 года.

Кроме того, чтобы получить «паспорт» квазиреспублики, с которым ни в какое другое государство, кроме таких же непризнанных «республик» и России, въехать невозможно, некоторым жителям ОРДО предлагают пройти еще и собеседование в органах «государственной безопасности» террористов. На это посетовала одна из участниц родительского чата в социальной сети. Правда, по ее словам, само собеседование пока не состоялось.

Необходимость пройти дактилоскопию и собеседование пугает не всех. Некоторые приверженцы террористов даже возмущены нежеланием украинцев, вынужденно проживающих в оккупации, получать «паспорта ДНР» и причисляют таковых к потенциальным «украинским шпионам». Местная пропагандистка Юлия Скубаева призывает «не ныть», потому что пожить с «паспортом ДНР» на мирной территории Украины не получится.

«Отчего же? Некоторые бестолковые жители ОРДО пытаются предъявлять свои фейковые документы, например „пенсионные удостоверения ДНР“ в троллейбусах, добиваясь бесплатного проезда на территории подконтрольной Украине», — рассказала «ФАКТАМ» свидетельница такого казуса, случившегося в прифронтовом городе, куда пенсионеры из ОРДО приезжают за украинской пенсией. Они регистрируются в качестве вынужденных переселенцев, но на самом деле постоянно не проживают по месту этой регистрации.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» сообщали, что теперь гостям ОРДО предстоит еще и страховать свой транспорт.

Скриншоты из социальной сети

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