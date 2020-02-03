Украина

В понедельник, 3 февраля, глава Союза селянства Украины Иван Томич заявил на пресс-конференции в Киеве, что из-за аномально теплой и малоснежной зимы урожай озимой пшеницы в нынешнем году будет на 15—20 процентов ниже, чем в прошлом. Ведь запасы влаги в почве критически малы. Кроме того, озимые уже несколько раз за зиму «просыпались» — возобновляли вегетацию, а затем жизненные процессы в них вновь замирали.

— Каждое такое «пробуждение» — это не что иное, как фальстарт, — сказал Иван Томич. — Фальстарты ослабляют растения, и это неизбежно отразится на урожайности — в худшую строну.

— Зато благодаря теплу озимые посевы не гибнут, — комментирует начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко. — Это важно, ведь во все времена зимой главной угрозой для посевов было вымерзание. В этом году его нет. Мы провели недавно эксперимент: выкопали некоторое количество озимых и поместили их в тепло. Почти все они пошли в рост. Значит, вымерзание в нынешнем сезоне минимальное.

Впрочем, не следует забывать, что зима еще не закончилась. Не исключено повторение сценария 2012 года. Тогда сильные морозы, до минус 20 градусов, ударили во второй половине февраля. Из-за этого в ряде областей вымерзли до 40 процентов озимых. Впрочем, на нынешний февраль синоптики пока не прогнозируют сильных морозов. Ожидаемое на этой неделе снижение температуры не должно серьезно отразиться на посевах озимых, поскольку холода будут не сильными: не более 10—12 градусов мороза.

— Урожай плодовых тоже во многом зависит от того, какой будет погода в оставшийся период зимы, — считает Иван Томич. — Из-за аномального тепла почки набухли, деревья готовы к цветению. Поэтому, если ударят морозы, хорошего урожая плодовых не ждите.

Необычно теплая зима привела также к тому, что насекомые-вредители чувствуют себя очень комфортно. Весной и летом придется тратить больше средств на борьбу с ними. Но далеко не всем аграриям это по карману. Ведь 35 процентов фермерских хозяйств Украины завершили сезон 2019 года с убытками.

— Замечу, что до 1980 года в Украине была зафиксирована лишь одна аномально теплая зима, — добавила Татьяна Адаменко. — С 1980 до 2000 года — три аномально теплые зимы. С 2000 до 2020-го — уже пять. Напомню, что 2019 год выдался в Украине самым теплым за всю 130-летнюю истории метеонаблюдений в нашей стране. Среднегодовая температура, согласно норме, должна была составить 7,8 градуса. А вышло — 10,5 градуса.

Ранее эксперты Метеорологического бюро Великобритании заявили, что человечество ждут самые жаркие пять лет за весь период метеонаблюдений.

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