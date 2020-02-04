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Шоу-бизнес

"Без стыда и совести": Асмус возбудила поклонников своей точеной фигуркой в купальнике

2:50 4 февраля 2020 13
Кристина Асмус
Инф. «ФАКТОВ»

Побывав под капельницей под Новый год из-за нервного срыва, вызванного критикой роли в фильме «Текст», актриса Кристина Асмус решила восстановить нервы на Мальдивах, о чем сообщила в соцсети.

При этом своим «отдыхом» звезда «Интернов», похоже, снова рискует нарвать на очередную волну слухов и сплетен, так как оставила мужа Гарика Харламова в Москве, а сама отправилась на райские острова в компании известного актера и режиссера Олега Меньшикова.

Конечно, тот улетел на отдых не один, а с женой, но, тем не менее, это стало отличным поводом для хейтеров посудачить о том, чем занимаются вечером и ночью творческие люди, «случайно» оказавшись на пляже без мужа и без жены.

Впрочем, актриса и не пыталась давать какие-либо опровержения домыслов фолловеров, решив убедить всех в том, что отдыхает совершенно одна. С этой целью она начала публиковать свои снимки на фоне море и пляжа, но снова оказалась под шквалом критики.

Правда, критики другого рода: своими идеальными формами Кристина «завела» мужскую половину поклонников, взбудоражив их воображение.

Так, фото в черном слитном купальнике с глубоким вырезом на спине буквально свело с ума мужскую половину подписчиков Кристины.

«Загораживаю море)))», — подписала с юмором снимок Асмус.

«Ну нельзя иметь такие идеальные формы!)», «Что делать, чтобы смочь одеть такой купальник без стыда и совести», «Пошла качать орех», «Отличное наложение себя на море))))», «Ну почему такая красивая», «Как можно иметь такую идеальную фигуру!», «Хорошая попка», «Обожаю ваше чувство юмора», «Тонкая, да звонкая! Бабушка моя именно так и говорила!!!», «Повезло Гарику), и не только», «Кристина — вы богиня», — пишут подписчики, щедро разбавляя свои эмоции многочисленными смайлами.

Но в целом «оголение» актрисы они встретили одобрительно.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, в отличие от хейтеров, муж Кристины Гарик Харламов не увидел ничего постыдного в ее роли в фильме «Текст» и даже опубликовал гневный пост в ее защиту.

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