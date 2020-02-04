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Происшествия

Испугался контролеров: в Николаеве парень на ходу выпрыгнул из окна троллейбуса (видео)

9:40 4 февраля 2020 84
Испугался контролеров: в Николаеве парень на ходу выпрыгнул из окна троллейбуса (видео)
Руслан ПОДГОРНЫЙ, «ФАКТЫ» (Николаев)

«Городским каскадером» прозвали в социальных сетях молодого человека, который шокировал своим поступком жителей Николаева: увидев вошедшую в троллейбус бригаду контролеров, он вылез из салона через открытое окно. При этом троллейбус уже начал движение. В комментариях отмечается, что парень чудом не пострадал. Видео, на котором запечатлен экстравагантный поступок, опубликовано на канале h.nikolaev.

Ранее на этом же канале опубликовали видео драки пассажиров, происшедшей также в николаевском троллейбусе. Участники — пожилой гражданин и, предположительно, две женщины. Причем голос за кадром утверждает, что спровоцировала конфликт водитель троллейбуса, а пенсионер ударил ребенка.

По информации издания СВІДОК.info, причиной драки якобы стало хищение телефона из сумки одной из пассажирок. По данному инциденту николаевская полиция открыла уголовное дело — по факту драки в троллейбусе. Позже полиция это дело закрыла из-за отсутствия состава преступления.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о другом случае в Николаеве: недавно хулиганы разгромили два движущихся трамвая. Транспортники утверждают, что это был обстрел, полиция устанавливает обстоятельства ЧП.

Ранее в сеть попало видео драки, произошедшей в салоне киевского автобуса. Как говорится в описании видео, потасовка с участием женщин произошла из-за места для сидения.

«ФАКТЫ» писали также об инциденте в киевской маршрутке. Кондуктор в ответ на замечание набросился на пассажирку, разбив ей телефон, а потом кинулся с кулаками на вступившегося за нее мужчину.

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