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Дочь Успенской на коленях вымаливает у нее прощение
После громкого скандала в связи с заявлением единственной дочери Любови Успенской об издевательствах «матери-деспота» родные люди помирились и нашли общий язык. Мать и дочь вместе решили обратиться за помощью к специалистам. Татьяне нужна помощь медиков. Ведь она страдает от психического расстройства — хронического шизофреноподобного психоза.
30-летняя Татьяна Плаксина на коленях вымаливает прощение у матери. Девушка написала пост в Instagram, в котором признает свою ошибку.
«Дорогая мама. Прости за глупость. Я на коленях перед тобой до конца своих дней. Сожалею о том, что дала волю эмоциям в такой сложный для нас момент, а непорядочные люди этим воспользовались», — написала Татьяна.
Она также поблагодарила за помощь телеведущего Андрея Малахова, в программе которого, очевидно, скоро появится еще одна история непростых отношений Успенской с дочерью.
«Андрюша Малахов помог восстановить гармонию в нашей семье. Не ради денег и славы, а во имя чистоты и справедливости», — поблагодарила Плаксина.
Напомним, проблемы у Тани возникли после травмы — она сильно повредила челюсть и лишилась зубов. Девушка перенесла несколько операций, ей сложно справиться с изменениями внешности.
Недавно она поссорилась с матерью и ушла из дома. Появилась на телевидении, где заявила, что мать издевается над ней, бьет, запирает в комнате и насильно отправляет в психушку.
После выхода анонса программы «Звезды сошлись» шокированная Успенская с помощью детектива нашла дочь и вернула домой. Певица заявила, что журналисты воспользовались беспомощностью дочки и путем обмана сняли скандальную программу. Она намерена судиться с каналом НТВ.
После чего ведущий программы «Звезды сошлись» Оскар Кучера заявил, что не знал, кто будет гостьей программы. Поведение Татьяны в студии его насторожило. Говорят, его коллега Лера Кудрявцева крайне недовольна сложившейся ситуацией, она просила прощения у Успенской, с которой дружит уже много лет.
Похоже, у этого сериала еще будет продолжение.
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