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Известный телеведущий рассказал о неадекватном поведении дочери Успенской (видео)
Скандал вокруг популярной певицы Любови Успенской и ее дочери Татьяны Плаксиной, заявившей об издевательствах матери, набирает обороты. Артистка обвинила журналистов в том, что они обманным путем заманили дочь, и едва не насильно удерживали ее в студии, грозила каналу НТВ судом.
Ведущий проекта «Звезды сошлись» Оскар Кучера уверяет, что Татьяна сама к ним пришла и просила поддержки.
«Никто ее не держал — все же видно в эфире. Да и нет у нас таких средств, чтобы держать человека в заложниках», — прокомментировал КП ведущий Оскар Кучера.
Лично он не поверил в душераздирающую историю о «деспоте» Успенской. Кучера считает, что Татьяна действительно больна и нуждается в помощи.
«Не все гости поверили ей и, скажу честно, у меня тоже есть сомнения на этот счет. Потому что я знаю Любу, и мне кажется, она не тот человек, каким ее представила дочь. Мне кажется, Татьяна действительно нездорова и… тяжелая ситуация, если честно», — сказал Оскар.
Напомним, 30-летняя Татьяна, заявила, что мать душила ее, запирала в комнате и насильно отправляла в психушку. Девушка шокировала заявлением о том, что вместе с мамой они употребляли алкоголь и курили «травку». Якобы именно мать присадила ее на запрещенные вещества.
Пока вышел сюжет о сложных взаимоотношениях Успенской с дочерью.
Сама Успенская после примирения с дочерью скандал не комментирует. Она пообещала не допустить выхода программы и обратилась за помощью к адвокатам. Александр Бенхин подтвердил, что Татьяна страдает от психического расстройства.
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