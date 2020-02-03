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Шоу-бизнес

Известный телеведущий рассказал о неадекватном поведении дочери Успенской (видео)

15:41 3 февраля 2020 462
Любовь Успенская с дочерью
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Скандал вокруг популярной певицы Любови Успенской и ее дочери Татьяны Плаксиной, заявившей об издевательствах матери, набирает обороты. Артистка обвинила журналистов в том, что они обманным путем заманили дочь, и едва не насильно удерживали ее в студии, грозила каналу НТВ судом.

Ведущий проекта «Звезды сошлись» Оскар Кучера уверяет, что Татьяна сама к ним пришла и просила поддержки.

«Никто ее не держал — все же видно в эфире. Да и нет у нас таких средств, чтобы держать человека в заложниках», — прокомментировал КП ведущий Оскар Кучера.

Лично он не поверил в душераздирающую историю о «деспоте» Успенской. Кучера считает, что Татьяна действительно больна и нуждается в помощи.

«Не все гости поверили ей и, скажу честно, у меня тоже есть сомнения на этот счет. Потому что я знаю Любу, и мне кажется, она не тот человек, каким ее представила дочь. Мне кажется, Татьяна действительно нездорова и… тяжелая ситуация, если честно», — сказал Оскар.

Напомним, 30-летняя Татьяна, заявила, что мать душила ее, запирала в комнате и насильно отправляла в психушку. Девушка шокировала заявлением о том, что вместе с мамой они употребляли алкоголь и курили «травку». Якобы именно мать присадила ее на запрещенные вещества.

Пока вышел сюжет о сложных взаимоотношениях Успенской с дочерью.

Сама Успенская после примирения с дочерью скандал не комментирует. Она пообещала не допустить выхода программы и обратилась за помощью к адвокатам. Александр Бенхин подтвердил, что Татьяна страдает от психического расстройства.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о скандальном разводе телеведущего Владимира Остапчука. Его версию и версию бывшей жены Елены Войченко прокомментировала звездный психолог Наталья Холоденко.

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